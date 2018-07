Montalieu-Vercieu, France

Ce soir du 28 juillet 2008, à Lagnieu, dans l'Ain, Valentin fait du vélo dans la rue, non loin de la maison où il passe ses vacances. L'enfant est originaire de Montalieu, dans le Nord-Isère. Mais sa route va croiser celle de deux marginaux, deux routards : Noëlla Hégo, qui se fait appeler Sa Majesté, et Stéphane Moitoiret, surnommé le Secrétaire. Leur théorie, c'est que pour retourner en arrière, dans le temps, il faut tuer quelqu'un volontairement. Et c'est ce qui poussera Moitoiret à larder Valentin de quarante coups de couteau.

En 2013, lors du procès en appel, tandis que Noëlla Hégo, condamnée à 5 ans de réclusion, ressortait libre du tribunal, Stéphane Moitoiret était, lui, condamné à 30 ans de réclusion criminelle, assortis d'une peine de sûreté de 20 ans pour assassinat. Il a été reconnu responsable, alors que ses avocats avaient plaidé la folie. Il purge sa peine en prison.

Ce jugement a permis à Véronique Crémault, la maman de Valentin, de faire son deuil, même si la souffrance est toujours là : " Moitoiret est bien en prison, et pas en hôpital psychiatrique et cela m'a aidée, un peu, pour trouver un certain apaisement et continuer à vivre..." reconnait Véronique Crémault. "Pour moi, ces 10 ans ont passé très vite. J'ai toujours l'impression qu'on m'a arraché Valentin, hier..."

Une cérémonie, dans l'intimité, au cimetière où repose Valentin

Pour les 10 ans de la disparition de son fils, Véronique Crémault organise, au cimetière de Montalieu où repose Valentin, une cérémonie en toute intimité : "Il y a aura la famille et les amis très proches. On viendra avec des fleurs et des bougies se recueillir sur la tombe de mon fils. Je ne voulais pas de marche blanche, nous avons été trop exposés médiatiquement. Je voulais un temps pour nous, en communion avec lui" explique Véronique Crémault, dont la voix se brise.

De là où il est, je sais qu'il veille sur moi. Véronique Crémault, la maman de valentin

La maman de Valentin a fait un travail sur elle-même pour s'en sortir :"J'ai trouvé une forme de spiritualité qui m'aide à tenir. Je suis certaine que mon fils veille sur moi! Mais là-haut, il n'est pas seul. Son père est à ses côtés"

En effet, le mari de Véronique Crémault est décédé à la fin de l'année 2017 : "Je dis que Moitoiret n'a pas assassiné que mon fils. Il a aussi tué mon mari. Car après ce drame terrible, il ne s'en est jamais remis, il a sombré dans la dépression, il s'est laissé mourir."

J'imagine aujourd'hui ce qu'il serait devenu. Véronique Crémault

Véronique Crémault pense à son fils tous les jours : "Je parle toujours de lui au présent. Il vit en moi. Je ne dis pas qu'il aurait eu mais qu'il va avoir 21 ans, le 5 septembre prochain, au-delà des nuages. Je ne vois plus le petit garçon qu'il était, mais j'imagine le jeune homme qu'il serait devenu. Il ferait des études, il aurait le permis de conduire, il aurait peut-être une petite copine... Je me rends compte de tout ça, surtout quand je croise dans la rue, ses anciens copains de classe qui, eux, ont eu la chance de grandir..."

Un bel hommage sera organisé le 25 novembre par le club de gym de Valentin

Le 25 novembre prochain, le Gym club de Montalieu, où Valentin était licencié et qui organise depuis 2008 un hommage au petit garçon, a prévu de faire une cérémonie encore plus belle et émouvante pour les 10 ans de sa mort.