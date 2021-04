Il y a 10 ans, Xavier Dupont de Ligonnès passait sa première nuit de cavale en Charente-Maritime

C'est l'homme le plus recherché de France. Il y a tout juste 10 ans, Xavier Dupont de Ligonnès passait sa première nuit en cavale après avoir quitté Nantes. Quelques jours plus tard, dans sa maison étaient retrouvés les corps de sa femme et de leurs quatre enfants.

Cette première nuit de cavale du 10 au 11 avril 2011, il la passe en Charente-Maritime, à l'hôtel Le Beaulieu à Puilboreau près de La Rochelle. 10 ans plus tard le propriétaire de l'hôtel se souvient avoir loué une chambre à un homme calme et discret.

C'était un dimanche soir et à force d'avoir fait travailler sa mémoire pour aider les enquêteurs, Philippe Hurtaud, propriétaire de l'hotêl Le Beaulieu, a pu remettre en ordre certains détails : "Un dimanche soir au mois d'avril c'est plutôt calme, très calme ! J'étais dans le salon, je me rappelle. J'étais devant la télévision puisqu'il était autour de 20h30. Et puis je vois arriver un client comme un autre. Je vais à l'accueil, je lui loue la chambre, il me paie. Ça n'a pas duré beaucoup plus de 2 minutes."

50 euros pour une chambre ordinaire assure le patron et sans petit déjeuner : _"_Il est parti dans la nuit ... ou tôt le matin. Ce qui ne me permet pas de me souvenir de la bobine de ce visiteur, de ce client."

Quelques semaines plus tard, il apprend dans la presse que c'est un homme en cavale qu'il a croisé ce soir là. Alors en boucle il se repasse la soirée du 10 avril : "Il n'a pas réservé sous son nom, c'était un nom d'emprunt, c'est que m'a demandé le commissariat. Il était le profil très bas, discret mais bon ordinaire. Il était au tout début de sa cavale, tranquille pas de panique, je ne me rappelle pas avoir senti un client fliqué, traqué !"

C'est la seule impression que garde le patron. Le visage, les détails impossible de les retrouver : "Il n'y avait pas grand monde en plus ce soir là mais j'ai fait un espèce d'effort de mémoire visuelle... sans résultat !"

Sans le savoir, il a eu devant lui l'homme le plus recherché de France : _"_Si j'avais su il ne serait pas reparti de l'hôtel évidemment... mais qu'est-ce que vous voulez, je ne savais pas qui c'était !"

"Il est peut-être au bout du monde, peut-être à Puilboreau", reconnait Philippe Hurtaud mais 10 ans plus tard, "ça (lui) importe peu."