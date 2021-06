Il y a deux ans, le dramatique naufrage d’un canot SNSM aux Sables d’Olonne

Alain Guibert, Yann Chagnolleau et Dimitri Moulic... Le 7 juin 2019, ces trois sauveteurs de la SNSM des Sables-d’Olonne ont perdu la vie pour aller en secourir une autre, celle d'un marin pêcheur en détresse, qui lui non plus n'a pas survécu. Ce jour-là, alors que la tempête Miguel fait rage, les trois membres de la Société nationale de secours en mer trouvent la mort après une avarie sur leur bateau.

Ce lundi, deux ans après, un moment de recueillement va avoir lieu, mais sans témoin. Familles et bénévoles de la SNSM veulent une cérémonie strictement privée. Chez les marins des sables d'Olonne, le drame est encore dans toutes les têtes, mais pas dans les conversations... Les pêcheurs sont solidaires, ils savent également que cette histoire a touché bien au delà de leur communauté, mais ils sont aussi discrets, taiseux, et ne veulent plus en parler. Pas d'interviews, glisse le président de la SNSM, Christophe Monnereau : "nous en avons marre de ressasser la même histoire". Sur les quais de la chaume, le long du chenal, le silence est également la règle, même si quelques Sablais évoquent le traumatisme encore bien présent.

"Il ne faut pas les oublier" - Michèle, une Sablaise

Près des lieux du drame, sur le site de Tanchet, dans le sud de la ville, une stèle vient d'être érigée par la mairie. Elle comporte l'hélice du canot SNSM naufragé, avec les noms des sept hommes d'équipage, les trois disparus et les quatre rescapés.

Les noms des marins ont été gravés sur l'hélice du bateau © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Un hommage indispensable. C'est ce que dit Michèle, une Sablaise proche de la communauté maritime : « c’est important, il ne faut pas oublier. Ce sont des gens qui ont sacrifié leur vie. Et il faut les aider, il faut les soutenir. Il ne faut pas oublier qu’ils sont bénévoles ».

La stèle n'est pas tout à fait terminée. La date de son inauguration n'a pas encore été fixée.