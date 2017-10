Mulhouse : il y a 40 ans, le corps du patron des patrons allemands était découvert dans le coffre d'une voiture

Il y a tout juste quarante ans, Mulhouse se retrouvait au cœur de "l'affaire Hanns Martin Schleyer". Le corps du patron des patrons allemands était retrouvé dans le coffre d'une Audi rue Charles-Péguy. Un témoin de l'époque raconte.

Il y a quarante ans, cette actualité avait défrayé la chronique en Allemagne mais aussi en Alsace. Dans la nuit du du 19 au 20 octobre 1977, le corps de Hanns Martin Schleyer, patron des patrons en Allemagne de l'Ouest était découvert dans le coffre d'une voiture, à Mulhouse. L'industriel avait été enlevé quarante jours plus tôt dans le centre de Cologne parle groupe terroriste d’extrême gauche la Fraction Armée rouge.

Le 19 octobre 1977, un message parvient au journal Libération. Il indique qu'il a été mis fin aux jours de Hanns Martin Schleyer. Son corps se trouve dans une voiture à Mulhouse. Rue Charles-Péguy, la presse locale est la première sur place.

"Il y avait une Audi 100 à moitié garée sur le trottoir effectivement", raconte Jean-Marie Stoerckel, journaliste au quotidien L'Alsace.

"Ensuite on a attendu que tout le monde arrive : les gendarmes, la police, le magistrat. Puis on attendu parce qu'on avait peur que la voiture soit piégée. Finalement, un démineur a cassé la vitre arrière et a ouvert en disant qu'il y avait un corps à l'intérieur".

L’autopsie confirme qu’Hanns Martin Schleyer a été abattu de trois balles dans la nuque à bout portant. Où a-t-il été séquestré ? Dans quelles conditions ? Quarante ans après le mystère demeure. "On a supposé qu'il a été tué du côté de La Croisière de Cernay, parce que des brindilles et des aiguilles de pin ont été retrouvées dans la voiture", explique Jean-Marie Stoerckel, "mais c'est invérifiable, on ne sait toujours pas".

Jean-Marie Stoerckel, journaliste à L'Alsace, raconte son arrivée sur les lieux. Copier

Dans la foulée, à la prison allemande de haute sécurité de Stammheim, à Stuttgart, les prisonniers de la Fraction Armée rouge perdent leurs derniers espoirs de libération et se suicident. C’est la fin de ce qu’on a appelé "la bande à Baader".