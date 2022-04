Il y a 45 ans, une usine pyrotechnique de Monteux explosait

Le 12 avril 1977, cinq explosions se produisaient dans l'usine de feux d'artifice Ruggieri à Monteux, faisant 2 morts et 19 blessés.

CLAUDE JAMES / INA / INA VIA AFP

L'usine de feux d'artifice Ruggieri de Monteux : deux ouvrières au montage et à l'emballage des fusées.

Aujourd'hui on commémore les 45 ans de l'explosion de l'usine de l'artificier Ruggieri à Monteux. Cette explosion sur le site de Bellerive avait provoqué la terreur dans la ville le 12 avril 1977. Cet accident avait eu lieu 4 ans après un premier drame faisant 4 morts sur le même site en 1973 .

Une usine en plein centre-ville

A 15H20, 5 explosions retentissent à l'usine pyrotechnique de Bellerive. L'usine est dans le centre de Monteux à moins de 200 mètres de l'école Marcel Pagnol et du collège Silve. 12 enfants sont blessés par les éclats des vitres, soufflés par l'explosion. Ce ne sont heureusement que des blessures légères. Mais dans l'usine pyrotechnique, 2 artificiers sont morts : ils s'appelaient Emile Bonnefoy et Marcel Gardiol. L'explosion a emporté les toits, balayé les clôtures et détruit les vitres jusque dans le centre-ville de Monteux.

La fin des usines pyrotechniques dans Monteux

A peine quelques heures après le drame le conseil municipal de la ville se réunit en séance extraordinaire. Les élus demandent "la cessation immédiate et définitive de toute activité de l'usine. La municipalité finit par racheter les 4 usines de feux d'artifice situées à moins de 800 mètres la mairie. Il faut attendre 7 ans pour que l'artificier Ruggieri déplace ses usines hors de la ville, aux confines et au pérussier. En 1984, c'est la fin des usines pyrotechniques dans le centre-ville de Monteux

La commémoration des 45 ans du drame

Une cérémonie de commémoration des deux ouvriers décédés le 22 avril 1977 a lieu mardi 12 avril 2022 à 11h à l'entrée du parc Bellerive à Monteux.