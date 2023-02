Il y a 50 ans, le cercueil du maréchal Pétain était volé à l'Île d'Yeu

Une affaire rocambolesque agita la France pendant une semaine, il y a tout juste 50 ans. Dans la nuit du 18 au 19 février 1973, le cercueil du maréchal Pétain était volé dans le cimetière de Port-Joinville à l'île d'Yeu. À l'origine du vol, se trouvaient des nostalgiques du maréchal, désireux de ramener le vainqueur de Verdun auprès des soldats défunts de la Première Guerre mondiale. C'était aussi le vœu de Pétain écrit dès 1938. "Mais évidemment, après 1945 et après sa condamnation pour indignité nationale, intelligence avec l'ennemi et trahison, il n'était plus possible de le satisfaire, explique Jean-Yves Le Naour, historien et auteur de "On a volé le maréchal", Et il est mort là où il était emprisonné à l'île d'Yeu en 1951, à l'âge de 95 ans. C'était très bien à l'île d'Yeu, il pouvait être oublié".

Oublié, sauf des nostalgiques de Pétain, proches pour certains du leader d'extrême-droite Jean-Louis Tixier Vignancourt. Au petit matin, ce 19 février 1973, le gardien du cimetière se rend compte que les gravillons autour de la tombe du maréchal sont étonnamment bien ratissés et les joints de la pierre tombale frais. "Un petit commando mené par un certain Hubert Massol et un marbrier funéraire sont venus déterrer le cadavre de Philippe Pétain dans le but de le transférer à Verdun (...) Le problème, c'est que, quand on s'aperçoit au matin même que le cercueil a disparu, que la tombe a été ouverte, eh bien toutes les polices sont sur les dents et ils ne peuvent pas se rendre à Verdun. Donc, ils vont cacher le cercueil de Pétain dans un box de Saint-Ouen en région parisienne", raconte Jean-Yves Le Naour.

"C'était des pieds nickelés", Jean-Yves le Naour

Le chef du commando Hubert Massol tenant une conférence de presse à Paris le 21 février 1973, sera arrêté juste après © AFP

L'enquête est rapidement menée pour identifier le commando. "Il y a une marchande qui est venue avec sa camionnette qui avait été louée, une estafette Renault pour vendre des pantalons, des fringues sur le marché de Port-Joinville. Et ça, c'est immatriculé quand vous passez le bac (entre le continent et l'île d'Yeu) et donc on a vite retrouvé cette estafette. Mais c'était des pieds nickelés parce que Michel Dumas, le marbrier funéraire de l'expédition, a envoyé une carte postale de Port-Joinville à des amis".

"Ils voulaient négocier, faire pression", Jean-Yves le Naour

Avant Verdun, le cercueil de Pétain devait être caché en Vendée, précise Jean-Yves Le Naour : "D'entrée, tout s'est mal passé. On devait le cacher en Vendée, dans la demeure du comte François Boux de Casson, près de Challans. Mais au dernier moment, cet homme s'est dérobé et ils sont arrivés avec le cercueil devant la propriété. Personne ne leur a ouvert. Donc, ils se sont retrouvés coincés dans leur estafette avec le cercueil. Ils ne savaient plus quoi en faire (...) Ils voulaient ensuite négocier, faire pression."

Moins d'une semaine après le vol, le cercueil est retrouvé et les six membres du commando arrêtés. Tous seront amnistiés par l'amnistie présidentielle qui couvre les délits politiques.

Le cercueil de Philippe Pétain après sa découverte dans un garage de Saint-Ouen le 22 février 1973 © AFP

Le livre de Jean-Yves le Naour "On a volé le Maréchal!" - Yves-René Tapn

