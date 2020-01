Il y a 60 ans, le prix Nobel de littérature Albert Camus trouvait la mort dans l'Yonne

Le 4 janvier 1960 à 13h55, sur l'actuelle D606, à Villeblevin dans l'Yonne, Albert Camus meurt dans un accident de la route. La voiture sport, une Facel Vega, conduite par son éditeur Michel Gallimard s'encastre contre un platane. A l'arrière, la femme et la fille de l'éditeur sont indemnes.

Villeblevin, France

Après avoir passé les fêtes en famille dans le Vaucluse, sur le chemin du retour à Paris, le prix Nobel de littérature Albert Camus et son éditeur Michel Gallimard font étape à Sens dans l'Yonne pour déjeuner, à l'hôtel de Paris et de la poste. Vingt-quatre kilomètres plus loin, la Facel Vega de 200 chevaux s'écrase sur un des platanes qui borde la nationale cinq de l'époque.

Une vitesse excessive

Probablement une crevaison. Certainement trop vite. Les enquêteurs estiment que le véhicule devait rouler à 150 kilomètres heures. Dans le cartable d'Albert Camus on découvre son autobiographie inachevée, "Le Premier Homme".

En 1960 plus de 8.000 personnes ont trouvé la mort dans des accidents de la route en France, comme ici Albert Camus et Michel Gallimard à Villeblevin dans l'Yonne © Maxppp - Maxppp

Une grande tristesse à la mort de cet auteur reconnu

L'auteur de "L'Étranger", grande figure de la littérature française du XXe siècle décède à 47 ans, un lundi de janvier dans l'Yonne. Lui qui avait écrit sur l'absurde termine sa vie contre un arbre. Le platane percuté, lui, est toujours là.

Stèle en hommage à Albert Camus à Villeblevin dans l'Yonne © Radio France - Renaud Candelier

Aujourd'hui la place de la mairie de Villeblevin a pris le nom d'Albert Camus. Une stèle lui rend hommage dans le village. Et certains habitants se souviennent encore de ce lundi de janvier si particulier.

Jean Stefunko avait 14 ans lors de l'accident mortel d'Albert Camus - Reportage de Renaud Candelier Copier

Samedi 11 janvier 2020 à 18 heures des textes d'Albert Camus, accompagnés à l'orgue, seront lus dans l'église de Villeblevin.