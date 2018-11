Un an après le début de l'affaire Weinstein et "Me too" ou "Balance ton porc" sur les réseaux sociaux, le chauffeur Cannois du producteur de cinéma américain se confie dans un livre. Agressions sexuelles, drogue, violence, il a tout vu et il raconte à France Bleu Azur.

Alpes-Maritimes, France

Il y a un an le monde du cinéma était secoué par un scandale inédit. Harvey Weinstein producteur américain était accusé d'agressions sexuelles et de viols par de nombreuses plaignantes. S'en est suivi un mouvement viral sur les réseaux sociaux autour des hashtags "#balancetonporc" et "#metoo". Un an après, le chauffeur cannois du "Porc" Harvey Weinstein témoigne. Dans un livre de 270 pages "Le démon de la Croisette" il raconte des scènes hallucinantes dans le huis-clos de sa Mercedes.

"Le couple Weinstein est à une soirée de Brad Pitt à la Villa Saint Georges à Cannes, Harvey est avec une mannequin dans la voiture, il me demande d'attendre dehors, elle crie, elle se débat, ses mains agrippent la vitre dégoulinante d'humidité. Il lui mord les fesses, déchire sa culotte, se déchaîne sur elle comme un étalon sur une jument. Il est sans doute en train de la violer". Mickael Chemloul, le chauffeur

La scène dans la voiture racontée par le chauffeur Copier

Seulement le chauffeur ne fait rien. Il laisse son client s'adonner à ce qu'il décrit comme une scène bestiale pleine de violence. Mickael Chemloul explique qu'il ne pouvait pas savoir qu'il s'agissait d'un viol : "C'est un moment très complexe, c'était violent mais après la victime va signer un contrat dans une société de production et deux ans après je la retrouve à la TV elle brandit un Oscar".

Des scènes de ce genre il y en a des dizaines entre 2009 et 2013 période où Mickael a conduit Harvey Weinstein. Il a été le seul a briser l'omerta du monde du cinéma.

"Moi j'étais le vingtième chauffeur depuis les années 80 donc plus de 20 chauffeurs n'ont jamais rien dit et pourtant ils ont connu la période où la starlette on la priait pas pour la violer ou la harceler, c'était courant"

"Les starlettes on ne les priaient pas pour les violer" Copier

Aujourd'hui Mickael Chemloul est devenu chauffeur VTC il a quitté sa vie de chauffeurs de stars après une dépression liée à la violence de ce qu'il a vécu auprès de Weinstein. Pourtant il n'a rien oublié de ce petit monde sans lois.

"Il y a d'autres Weinstein mais ils sont plus discrets, je suis sur que ça existe encore"

Il a été le chauffeur Cannois d’Harvey #weinstein producteur américain au cœur du scandale #balancetonporc ! Il raconte dans un livre l’enfer du huis clos avec le « porc » il est notre invité à 7h50! pic.twitter.com/edASaPQTYT — France Bleu Azur (@francebleuazur) November 2, 2018