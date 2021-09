"Il y a déjà des améliorations" sur des réseaux internet et de téléphonie de la Drôme

La députée de la Drôme Célia de Lavergne l'assure : oui, il y a des avancées. Après une nouvelle réunion du comité de pilotage en préfecture de la Drôme pour améliorer les réseaux de télécommunications, un calendrier plus précis des prochains chantiers menés par Orange a été présenté, selon les zones identifiées comme prioritaires. "C'est sur la partie maintenance préventive qu'il y a des avancées, c'est à dire comment on va _remettre à niveau le réseau dans certaines zones_" précise l'élue drômoise.

5 zones identifiées en Drôme, et des améliorations dans les prochains mois

"Il y a déjà des améliorations" dans le secteur Dieulefit-Bourdeaux, Célia de Lavergne confirme : depuis quelques semaines maintenant, la quasi-totalité des infrastructures détériorées dans le secteur ont été changées, notamment 380 poteaux. Si la puissance du débit n'est pas modifiée - puisqu'on reste avec un réseau en cuivre, et pas encore en fibre - les pannes et les perturbations ont dû progressivement diminuer sur cette zone, et également sur une partie du pays crestois. Un bilan de contrôle sera par ailleurs réalisé en octobre, pour évaluer la situation.

En parallèle, les services d'Orange sont en contact avec les maires du secteur de Romans, en particulier ceux des communes au nord de la ville, jusqu'à Saint-Donat. L'objectif est d'identifier les poteaux, armoires et lignes défectueux sur la zone, pour ensuite lancer le chantier de remplacement tel qu'il a été mené sur la communauté de commune Dieulefit-Bourdeau.

S'en suivront ensuite des repérages de la même manière début octobre aux côtés des élus des communes rurales autour de Valence, puis à la mi-octobre avec ceux du sud-Drôme, au sud de Montélimar. La cinquième et dernière zone de travail en 2021 sera le Nyonsais, début novembre.

D'ores et déjà, la députée Célia de Lavergne annonce de nouvelles réunions de travail début décembre, pour redéfinir de nouvelles zones d'interventions en 2022. Seraient concernées le Diois et les Baronnies.

140 techniciens d'Orange en Drôme Ardèche en 2022

"Il y a une partie qui pèche encore et sur laquelle on a décidé de travailler : celle des délais de réparation lorsque vous avez une difficulté, où que vous habitiez dans la Drôme" estime Célia de Lavergne, "dans l'arrière-pays diois, comme dans le nord, ou parfois même en zone urbaine, on a encore trop de signalements de personnes en difficulté pour avoir une réparation".

La députée confirme la venue dans les services techniques d'Orange de renforts pour la Drôme et l'Ardèche avant la fin de l'année, comme l'avait déjà annoncé l'opérateur en début d'été. 40 techniciens supplémentaires arriveront à terme d'ici la fin de l'année, pour prêter main forte aux cent déjà présents sur le territoire, "un engagement national et publique" d'Orange, insiste Célia de Lavergne