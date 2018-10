SOS Homophobie et l'Inter-LGBT organisent ce dimanche à 17h un grand rassemblement place de la République à Paris, pour dénoncer les agressions homophobes. Un certain nombre de victimes hésitent encore à se rendre au commissariat.

Paris, France

Se rassembler pour dénoncer. SOS Homophobie et l'Inter-LGBT organisent ce dimanche à 17h un rassemblement place de la République à Paris, suite notamment aux agressions de ces dernières semaines, dont une encore dans la nuit de vendredi à samedi en plein cœur de Paris. Les victimes d'agressions hésitent encore à se rendre au commissariat, indique Sylvie Gras, déléguée Île-de-France de SOS Homophobie : "Cela peut être des comportements LGBTphobes. Les insultes de base que les personnes utilisent, c'est PD, enculé..."

Sensibiliser les policiers

L'association a des équipes qui font des interventions auprès des policiers, avec des rappels à la loi : l'enregistrement d'une plainte suite à une agression est obligatoire, et la circonstance est aggravante lorsque la violence est liée à l'orientation sexuelle. Maître Bernier aide des victimes à déposer plainte : "Parfois _nous les accompagnons presque en les prenant par la main_", indique l'avocat. "Et lorsque cela leur semble insurmontable, on peut en venir à saisir le procureur de la République, qui ensuite va donner des instructions aux officiers de police, pour peut-être leur réserver un meilleur accueil."

C'est quelque chose d'extrêmement sensible à Paris" Alexandre Nascioli, commissaire

Selon Alexandre Nascioli, commissaire central du 7ème arrondissement de Paris, tout est fait pour réserver le meilleur accueil aux personnes LGBT : "Il n'y a pas de problème d'accueil à ma connaissance, mais je ne dis pas que ce n'est jamais arrivé", déclare-t-il. "C'est quelque chose d'extrêmement sensible en particulier dans une ville comme Paris, où la population gay et lesbienne est très importante. Les moyens sont mis, et les victimes sont accueillies du mieux qu'on peut."

Le commissaire tient à souligner que les agressions sont moins nombreuses cette année à Paris, selon les chiffres de la Préfecture de police : 74 faits homophobes constatés depuis le début de l'année, contre 118 l'année dernière à la même période.