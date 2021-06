Il y a dix ans, l'affaire Alexandre Junca : "Il y a toujours de la colère mais je préfère aller de l'avant"

Il y a dix ans, les Palois découvraient le visage d'Alexandre Junca, 13 ans, disparu le 4 juin 2011. Son corps était retrouvé quelques jours plus tard, démembré, dans le gave de Pau. Dix ans et deux procès d'assises plus tard, la maman d'Alexandre s'est confiée à France Bleu Béarn Bigorre.

À Pau, dix ans après la mort d'Alexandre Junca dans des circonstances atroces, la maman de l'adolescent livre un témoignage poignant à France Bleu Béarn Bigorre. Pas de cérémonie particulière pour cette date anniversaire mais Valérie Lance propose à ceux qui le souhaitent de faire un geste symbolique pour se souvenir de son fils : allumer une bougie à 21h ce vendredi 4 juin.

Depuis la disparition d'Alexandre et la découverte de son corps démembré dans le gave de Pau, deux procès d'assises se sont tenus, quatre personnes ont été poursuivies en justice et des peines lourdes ont été prononcées, la perpétuité pour l'un des accusés, 15 ans de prison pour un autre.

Au micro de Yannick Damont, Valérie Lance évoque ce vendredi la douleur de l'absence de son fils depuis dix ans, le regard des Palois sur "l'affaire Alexandre Junca", sa colère inextinguible contre les meurtriers d'Alexandre et sa volonté d'aller de l'avant et de prendre soin du fils qu'elle a eu depuis. Vous pouvez réécouter cette interview en intégralité ici.

Il y a dix ans, les Palois découvraient le visage de votre fils disparu sur des affiches d'un avis de recherche qui était placardé partout en ville et au-delà. C'était le début de ce que nous, les médias, nous avons appelé "l'affaire Alexandre Junca". Comment vivez-vous cette date anniversaire ? Avez-vous envie qu'on se souvienne du 4 juin 2011 ?

Je n'ai pas forcément envie qu'on se souvienne de cette date-là. Après, je me suis posé la question à l'approche des dix ans. Je n'ai pas vraiment réalisé parce qu'en fait, il y a eu les cinq premières années durant lesquelles on était tous pris par l'affaire, par la justice, jusqu'au procès. Et ensuite, ces cinq dernières années, je me suis efforcée d'aller de l'avant et de faire un peu grandir tout le monde chez moi. Pas en oubliant, parce que forcément, on ne pourra jamais oublier, mais en passant à autre chose. Dix ans d'absence d'Alexandre, c'est énorme. Mais à la fois, c'est comme si ça c'était passé hier.

Vous vivez toujours à Pau, les Palois vous parlent-ils de cette affaire ? Avez-vous le sentiment qu'elle ne vous appartient pas complètement ?

Après le procès, ma première réaction, ça a été de me dire : "Enfin, je vais pouvoir me réapproprier Alexandre." Mais j'ai aussi traversé une phase compliquée parce que c'était fini, on n'allait plus parler de lui, il n'allait plus y avoir d'article ou quoi que ce soit et surtout, moi, je ne pouvais plus rien faire pour lui. Ensuite, c'est vrai que les gens ne venaient plus trop et j'ai apprécié. Et puis, au fur et à mesure, j'ai senti que c'était plus facile de venir m'aborder pour les personnes extérieures. Je travaille dans une grande surface alimentaire, il y a des clients qui me voient, qui me reconnaissent. Certains ont juste un geste super sympa ou me posent la question : "Comment allez-vous ?" Il y a aussi encore quelques personnes qui me reconnaissent comme "la pauvre maman d'Alexandre", dans ces cas-là, ça me ramène à une réalité douloureuse.

Le 2 juillet 2011, une marche silencieuse en mémoire d'Alexandre Junca à Pau. © Maxppp - Laurent Dard

Avez-vous envie que les Palois aient un geste en cette date anniversaire, un geste symbolique par exemple ?

Je ne veux pas faire une plaque spéciale pour mettre au cimetière par exemple. Le contexte actuel fait qu'on ne peut pas se réunir tous. Je ne veux pas non plus replonger tout le monde dans notre affaire familiale. Mais je voudrais juste demander aux personnes qui le souhaitent d'allumer une bougie ce 4 juin au soir, à 21 heures. Moi, je le ferai, la famille le fera, et si vous voulez être avec nous et avec Alexandre à ce moment-là, allumez juste une bougie. De savoir qu'il y aura d'autres personnes qui vont le faire, qui penseront à lui à ce moment-là, ça me touche.

Pensez-vous parfois à Mickaël Baehrel, Christophe Camy, Claude Ducos, Fatima Ennajah (les quatre condamnés dans l'affaire) ? Les deux derniers ont été libérés. Quel sentiment entretenez-vous à leur égard aujourd'hui ?

Il y a toujours de la colère, mais je préfère aller de l'avant. Je me dis que ces personnes-là ont une personnalité assez compliquée. S'ils arrivent à refaire leur vie, tant mieux pour eux. Moi, je fais la mienne à ma façon. Ils m'ont pourri la vie. J'aimerais bien pouvoir pourrir la leur, mais je ne peux pas. Concernant Christophe Camy et Mickaël Baehrel, pour l'instant, ils sont toujours en prison (NDLR, ils ont été respectivement condamnés à 15 ans de réclusion et à la prison à perpétuité). Je préfère ne pas y penser, en fait.

Cette colère sera toujours là, je ne peux pas dire que je pardonnerai un jour.

Je ne dirai pas que la page est tournée. Il y a toujours cette colère. Ce sont les auteurs, ceux qui m'ont enlevé Alexandre, qui m'ont blessée, qui m'ont meurtrie. Mais voilà, je préfère m'occuper de moi. Je ne peux pas dire que je pardonnerai un jour, ce n'est pas possible.

Vous avez eu un autre enfant, quelques années après la disparition d'Alexandre. Il a 8 ans. Vous lui parlez de son grand frère ?

Quand j'ai décidé d'avoir un enfant, il a fallu que je fasse un gros travail sur moi pour me dire que ce n'était pas Alexandre qui revenait, surtout quand j'ai appris que c'était un petit garçon. Mais je m'efforce de ne pas faire grandir Killian dans l'ombre d'Alexandre. Forcément, il me voit, il nous entend à la maison, donc il comprend, il se pose des questions. C'est compliqué d'expliquer à un petit garçon de 8 ans que son frère n'est plus là parce que quelqu'un lui a enlevé la vie. Il veut savoir ce qu'ils lui ont fait, avec quelle arme... Je lui ai promis qu'un jour, je lui expliquerai mais pour l'instant, je m'en sens complètement incapable. J'essaie de chercher une façon de ne pas le traumatiser. Parce qu'effectivement, il grandit avec Alexandre, il vient avec moi au cimetière, il lui dit qu'il lui manque alors qu'il ne l'a jamais connu. Mais voilà. Un jour, il saura.