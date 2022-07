"Il y a toujours assez de pompiers dans le Poitou" : les envois de renforts vers la Gironde continuent

Alors que les incendies en Gironde ne sont pas encore sous contrôle, la Vienne et les Deux-Sèvres envoient à nouveau des sapeurs-pompiers en renfort. Des volontaires et des professionnels qui partent sans risque, car ils sont encore plusieurs centaines présents dans nos deux départements.

Presque tous les jours depuis mercredi 13 juillet, des sapeurs-pompiers de la Vienne ou des Deux-Sèvres ont été mobilisés en renfort sur les incendies de Gironde. Mais nos deux départements sont aussi menacés par les flammes et la sécheresse. Les Deux-Sèvres sont même classées en risque sévère pour les feux. "On fait face à tous les risques", assure Marie-Jeanne Bellamy, vice-présidente du Département de la Vienne et présidente du Service départemental d'incendie et de secours (Sdis). "Aucun service de secours envoie des sapeurs-pompiers sans s'assurer qu'il y a assez de professionnels, de volontaires, et de véhicules, pour gérer toute urgence sur place".

L'Etat finance cette solidarité entre départements

Les SDIS sont notamment financés par les départements. "Dans ce genre de situation, tout est prévu pour la coopération, explique la vice-présidente du département de la Vienne. Nos forces vives et nos véhicules sont déployés, mais l'Etat prend le coût en charge." Un dispositif essentiel rappelle-t-elle car un jour le Poitou pourrait aussi avoir besoin d'aide.