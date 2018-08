Il y a un an jour pour jour, David Patterson, 32 ans, fonçait avec sa voiture dans la terrasse d'une pizzeria à Sept-Sorts en Seine-et-Marne, tuant Angela, 13 ans et blessant gravement son petit frère de 4 ans. Un rassemblement est organisé ce mardi soir à 19 heures devant le restaurant.

Sept-Sorts, France

Les rires sont revenus dans la pizzeria, la clientèle aussi, mais tout le monde garde le souvenir terrible du drame. Le 14 août 2017, David Patterson, 32 ans, fonce avec sa voiture dans la terrasse du restaurant. Angela, 13 ans, est tuée sur le coup, son petit frère, Dimitri, 4 ans, est grièvement blessé, leur père également.

Aujourd'hui, la famille d'Angela est dévastée après des mois d'hôpital pour accompagner Dimitri dans sa guérison et un deuil inacceptable. Pour Betty, la maman de la petite fille, "c'est la vie qui s'est arrêtée ce jour là. On tient le coup, on n'a pas le choix, on a deux fils, mais pas un jour sans que je revive cette scène épouvantable".

Le petit mausolée à la mémoire d'Angela, dans le salon familial © Radio France - Sylvie Charbonnier

"Je veux que ma fille soit vivante, de n'importe quelle manière".

Un rassemblement est organisé, ce mardi soir à 19 heures devant la pizzeria où s'est déroulé le drame. Pour Betty, la maman d'Angela, c'est un moment difficile mais important : " Ce que je veux, c'est que ma fille reste vivante, dans les souvenirs. Peu importe la manière, je veux qu'elle reste vivante".

Dans le salon, d'immenses portraits d'Angela, dans sa chambre d'enfant, des peluches et près de la grande table de la salle à manger, un petit mausolée, avec à l'intérieur des photos de la petite fille souriante, des objets symboliques, des bougies et partout le souvenir de la petite fille. La famille reste soudée, malgré le traumatisme. Tous sont toujours suivis par des psychologues, tous sont sous traitement médicamenteux.

Ce que redoute maintenant Betty, c'est le procès qu'elle espère pour 2019 ou 2020 : "je redoute la confrontation. Jamais je n'oublierai le regard de cet homme quand il a foncé sur nous. Il souriait. Il était tellement déterminé... Bien sûr que c'était un geste délibéré!"