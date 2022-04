"Il y a un défaut de surveillance évident" : un habitant de Chamalières porte plainte contre Orpea

Stéphane Thuel a perdu son père le 9 novembre 2017 alors qu'il était en convalescence à la clinique des Six lacs à Chamalières, établissement appartenant au groupe Orpea. Il pointe du doigt des négligences et a porté plainte contre le groupe. La clinique dénonce des accusations "injustes".

Stéphane Thuel estime que son père est mort à cause de négligences à la clinique des Six lacs de Chamalières.

Il fait partie des 80 personnes qui ont lancé, début avril, une action en justice collective contre le groupe Orpea. Stéphane Thuel, 48 ans, habite Chamalières (Puy-de-Dôme). Le 9 novembre 2017, il a perdu son père, alors hospitalisé à la clinique des Six lacs de Chamalières. Une clinique détenue par Clinea, une filiale du groupe Orpea.

Il faut remonter à quelques mois en arrière pour mieux comprendre la situation. En août 2017, le père de Stéphane Thuel a un accident de la route. "Il s'est fracturé le coude et la rotule du genou droit" détaille-t-il. Des blessures qui nécessitent des opérations au CHU de Clermont. Une sorte de prothèse est placée dans le genou de son père, qui doit aller dans une clinique de soins de suite. Il arrive alors aux Six Lacs.

Des complications lors de la convalescence

"Le genou ne devait pas bouger, être immobilisé, se rappelle Stéphane. Et j'apprends au mois d'octobre qu'il doit être réopéré en urgence parce que le mécanisme mis en place est passé à travers la peau." Son père repasse par le bloc du CHU de Clermont où l'appareil est enlevé, la blessure désinfectée et un nouvel appareil remis en place. Son père décède quelques semaines plus tard, le 9 novembre.

Stéphane Thuel a d'abord pensé à une erreur médicale du CHU. Des experts médicaux réexaminent le dossier et concluent que l'hôpital n'est pas en faute. Stéphane Thuel est donc persuadé qu'il y a eu négligence à la clinique des Six Lacs. "Il y a un défaut de surveillance. La seule chose qu'on savait lui dire - et on lui faisait du bourrage de crâne - c'était : «c'est de votre faute, arrêtez de bouger». Le peu de fois où j'ai vu du personnel, parce que pour voir quelqu'un, ça remontait du miracle, on me disait : « Votre père fait n'importe quoi ». Non ! Il avait mal."

La clinique des Six Lacs se défend

Déterminé à aller jusqu'au bout de la procédure, Stéphane Thuel a refusé le rendez-vous proposé par le directeur de la clinique des Six Lacs, arrivé il y a deux ans. Un échange "pour qu'il obtienne peut-être des réponses qu'il attendait" explique Nicolas Iglesias, le directeur de l'établissement.

Lui nie toute responsabilité de la clinique dans la mort du septuagénaire : "Il n'y a pas eu de manquement dans les soins, les équipes ont fait tout ce qu'il y avait à faire. Nous n'avons pas contribué au décès du père de M. Thuel."

"Son état de santé s'est très vite dégradé et ça peut arriver à des personnes déjà un petit peu âgé, poursuit Nicolas Iglesisas. Mais nous sommes absolument pour rien dans cette aggravation très rapide. Le mieux qu'on aurait peut-être pu faire, c'est dans l'accompagnement de la famille. Peut-être que M. Thuel n'a pas été assez accompagné et qu'il s'est senti esseulé."

Nicolas Iglesias dénonce aujourd'hui des accusations "injustes".