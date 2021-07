Il y a un an jour pour jour, Philippe Monguillot était mortellement frappé à l'arrêt Balishon à Bayonne.

C'était il y a un an jour pour jour, le 5 juillet 2020, Philippe Monguillot était mortellement frappé par des jeunes à l'arrêt de Trambus Balishon à Bayonne. Il décédait 5 jours plus tard à l'hôpital de Bayonne. Son décès avait suscité une immense émotion à Bayonne et au Pays basque. la Marche blanche avait réuni plus de 6.000 personnes dans les rues de Bayonne. Sur les réseaux sociaux, les proches du conducteur de bus annoncent un hommage. Il sera rendu ce samedi 10 juillet, à 16h45 depuis la croix de Mouguerre où il y aura un lâcher de ballon.

Une reconstitution judiciaire prévue le 9 juillet

Du point de vue de l'enquête, quatre personnes ont été mises en examen. deux hommes sont en détention provisoire pour homicide volontaire. Deux autres sont en liberté sous contrôle judiciaire et poursuivis pour non assistance à personne en danger Une reconstitution des faits doit avoir lieu ce vendredi 9 juillet Elle doit permettre de mieux comprendre le déroulé des évènements et les responsabilités des uns et des autres.