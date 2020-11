Il y a un an, le pont de Mirepoix s’effondrait : "une image de sidération, de guerre"

Mirepoix-sur-Tarn est à l’arrêt depuis un an. Il y a une année tout juste, le temps s’est arrêté quand le pont suspendu du village s’est effondré dans la rivière. Le 18 novembre 2019, un camion de plus de 50 tonnes passe sur le pont interdit aux véhicules de plus de 19 tonnes. Il était alors environ 8h du matin. L'édifice s'écroule. Un drame qui fait deux morts, une adolescente de 15 ans et le chauffeur du camion. La maman de Lisa, elle, a réussi à s'extraire à temps de la voiture.

Eric Oget a été maire de Mirepoix pendant presque 20 ans. Evidemment, il ne pourra oublier la matinée du 18 novembre 2019. Et il pense que le deuil va être très long pour le village. "J’ai du mal à revenir ici. J’ai du mal à m'arrêter. Parce que ce sont des images que je n’oublierai jamais. C’est de la sidération. Je me revois arriver. Et voir les câbles qui bougent, la voiture dans l’eau, l’effervescence : c’est un instant de sidération. Une vision de guerre. Une image qui a gros impact."

Longue période de deuil

Des images qui ont marqué le maire, mais évidemment toute la commune, qui compte 1000 habitants. "Le village souffre. Il a souffert de cet événement tragique. C’est un village qui a déjà été marqué par une crue terrible en 1930, qui avait emporté le pont. Là on a vécu un deuxième séisme et le village a vécu une longue période de deuil. Et malheureusement, Mirepoix vit aussi la crise sanitaire. Donc c’est très difficile. Et maintenant, on espère que le pont puisse être reconstruit."

Et c’est vrai qu’un an après, malgré la promesse de reconstruction, le traumatisme est intact dans le village. Certains parlent d’un "village mort, coupé du monde", mais surtout tous revivent les mêmes instants du 18 novembre. "Je me souviens, j’ai entendu un grand bruit. Et ma femme m’a dit : le pont est tombé. Je ne pouvais pas la croire." Alors devant le pont, il y a toujours des bougies, quelques fleurs. Yolande raconte : "Lors de chaque promenade, on ne peut pas s’empêcher d’aller voir le pont. Se recueillir". Mais beaucoup évoquent aussi le besoin d'un procès, de connaître vraiment les responsabilités.

Le silence de la famille de Lisa

La famille de l’adolescente est évidemment profondément marquée. Il y avait eu cet appel au calme, il y a un an, juste au moment des obsèques, alors que le chauffeur du camion avait été menacé. Et depuis, le silence. Les proches de Lisa répètent simplement que l’enquête est en cours. Du côté de la justice, une information judiciaire a été ouverte pour "homicides involontaires et blessures involontaires et délits aggravés par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement." Le parquet explique que l'enquête pourrait aboutir d'ici à la fin de l'année.

A lire aussi : le calendrier des travaux du pont de Mirepoix est désormais connu