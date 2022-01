"Il y a un sentiment d'insécurité", s'agacent les habitants du quartier du Peyrouat à Mont-de-Marsan

Depuis plusieurs semaines, les feux de poubelles sont de plus en plus nombreux dans le quartier du Peyrouat, à Mont-de-Marsan (Landes). Sans oublier les vitrines de commerces brisées régulièrement et l'agression d'un livreur qui a marqué les esprits. Les habitants réclament l'installation de caméras

"Les flammes ont léché le balcon jusqu'au 3e étage… Ça commence à bien faire !", peste Alain à quelques mètres du tribunal de Mont-de-Marsan (Landes). Depuis plusieurs mois, les incendies de poubelles se multiplient à Mont-de-Marsan. Avec ses voisins, il envisage de signer une pétition pour réclamer l'installation rapide de caméras dans le quartier Peyrouat.

Un ras-le-bol général

Dans le quartier, les riverains et les commerçants commencent à s'agacer sérieusement de la situation. "Regardez là, les portes du locale a poubelles sont brûlées, et les conteneurs ont fondu… ", raconte Alain désignant un bêtiement en face de chez lui. Dans le week-end, les pompiers sont intervenus pour éteindre ce feu qui a complètement noirci les balcons sur trois étages.

Ça commence à bien faire ! Il y a un sentiment d'insécurité

"Il y a quelques semaines, c'étaient les vitrines de la pharmacie qui ont été cassées. Dimanche dernier, les deux vitrines du boulanger et ce n'est pas la première fois ! Ça commence à bien faire ! Il y a un sentiment d'insécurité", s'énerve le Landais au milieu de la rue avant d'ajouter, "pourquoi ils n'installent pas des caméras ? On en met bien en centre-ville pour résoudre certaines affaires !"

Certaines façades sont marquées par les incendies à répétition © Radio France - Nina Valette

Dans la pharmacie, justement, le gérant Philippe Parot liste l'ensemble des dégradations ou agressions : "j'ai eu les poubelles brûlées, le compteur électrique qui a pris feu. Résultat, j'ai perdu le contenu de mon frigo, soit 12.000 euros quand même. Plusieurs vitres brisées, un livreur agressé puis une effraction avec la porte cassée."

J'ai installé des caméras de vidéo-surveillance

Alors en attendant l'arrivée d'équipements de la ville, et malgré la présence policière renforcée selon lui, Philippe Parot s'est équipé. "J'ai installé des caméras de vidéo-surveillance qui film 24/24h les vitrines et mes poubelles. Et je vais probablement installer des grilles, mais j'en suis au stade du devis". Un ras-le-bol qui touche de nombreux commerçants dans le quartier. Un sujet devenu trop sensible pour certains commerçants qui refusent catégoriquement de s'exprimer.

Dans un communiqué, la ville de Mont-de-Marsan dit être "consciente des difficultés. Une étude de sûreté est en cours de réalisation, entre la mairie, la police municipale et la police nationale, pour l'implantation de futures caméras de vidéoprotection. Plusieurs accès sont à sécuriser autour du palais de justice. La ville fournit et met en œuvre le câblage, les réseaux et le matériel vidéo. La police nationale accompagne et conseille sur les points d'implantation, l'éclairage public etc."