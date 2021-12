"Il y a urgence !" : des soignants de la Sarthe manifestent à Paris

Les soignants sont en colère et vont le montrer à Paris devant le ministère de la Santé, ce samedi 4 décembre. Les sarthois seront bien présents dans le cortège, car le département est très touché par les suppressions de lits et les déserts médicaux. La situation est critique dans tout le département : à Saint-Calais, où les urgences ont fermé fin-novembre, à Mamers, où le même service a failli fermer pour le mois de décembre, ou à l'hôpital du Mans, qui doit appeler des médecins d'autre hôpitaux en période de crise.

"Il y a plus d'un soignant à la limite de rendre sa blouse"

Il est lassé de se répéter, mais Gérard Baudry ira à nouveau manifester à Paris, ce samedi 4 décembre. "Depuis 30 ans, on peut dire que tous les gouvernements ont été d'accord pour réduire le nombre de lits au maximum." Il préside l'association de défense de l'hôpital de Saint-Calais, dont le service d'urgence ferme régulièrement, faute de personnel. Une situation d'autant plus inquiétante que les soignants présents sont fatigués : "Il y a plus d'un personnel à la limite de rendre sa blouse", observe Gérard Baudry.

Trop souvent, le service des urgences de Saint-Calais tourne a minima, sans médecin. C'est une situation qui n'a que trop durée." - Gérard Baudry, président de l'association de défense de l'hôpital de Saint-Calais

Plus de moyens, de médecins, de lits...

Les soignants réclament donc plus de moyens, pour améliorer leurs conditions de travail... Ce qui rime avec plus de personnel, et donc plus de formation pour les jeunes médecins. "Il y a un discours politique qui dit : 'Vous savez, on ne forme pas un médecin rapidement, ça prend 10 ans !'" s'agace Gérard Baudry. "Ce à quoi nous répondons toujours : 'D'accord mais du coup, allez-y maintenant !"

Il faudrait "un chantier énorme" pour régler tous ces problèmes, concède Gérard Baudry. "Mais c'est à Paris que ça se passe, et on va tenter de se faire entendre" conclut-il, résolu.