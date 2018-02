Corrèze

Il y a longtemps que la carte scolaire n'avait pas suscité autant de vagues en Corrèze. De très nombreuses écoles s'étaient mobilisées, parents d'élèves, profs et élus côte à côte. Et on retiendra également ce coup de colère de Pascal Coste, le président du Conseil départemental, qui avait boycotté l’État, y compris les vœux du préfet, pour protester contre ce qu'il estimait être un sacrifice de l'école rurale.

Huit fermetures de moins

Même s'il se défend d'avoir plié face à la pression, l'inspecteur d'académie a une nouvelle fois ce mercredi lors du Conseil Départemental d’Éducation Nationale chargé de valider la carte scolaire, annulé des fermetures, après celles d'il y a 15 jours. Ce sont ainsi huit écoles de plus qui sont épargnées même si certaines devront attendre le mois de juin ou la rentrée, après des nouveaux comptage des effectifs, pour être assurées de garder toutes leurs classes. Au finale il ne reste plus que 6 fermetures irrémédiablement actées.

Les fermetures et les ouvertures

Les six classes qui fermeront à la rentrée prochaine en Corrèze :

École maternelle Marie Curie à Brive

Ecole élémentaire Henri Gérard à Brive

Ecole maternelle Jules Ferry à Brive

Ecole primaire Baticoop-Virevialle à Tulle

Ecole élémentaire d'Uzerche

Ecole Saint-Privat-Xaintrie.

Les huit classes qui ouvriront :