Il y aura bien un procès après l'accident de TGV survenu à Eckwersheim en 2015

Il y aura bien un procès après l'accident de TGV survenu à Eckwersheim en Alsace en 2015. La SNCF, deux filiales et trois salariés sont renvoyés en procès. Deux juges d'instruction ont en effet ordonné un procès devant le tribunal correctionnel.

Vers un procès en 2023 ?

La SNCF, ses filiales Systra et SNCF Réseau, un cadre, un pilote et le conducteur principal sont jugés pour "blessures et homicides involontaires par maladresse, imprudence, négligence ou manquement à une obligation de sécurité". L'accident avait fait 11 morts et 42 blessés.