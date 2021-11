Il y aura un nouveau procès dans l'affaire Clément Brisse tué à Ham en 2017

Le jeune homme condamné à 15 ans de prison par la cour d'assises des mineurs le 19 novembre dernier a fait appel ce lundi. Il sera donc jugé à nouveau. Probablement dans un an.

Il y aura un nouveau procès dans l'affaire Clément Brisse, ce lycéen de 17 ans retrouvé mort dans un étang à Ham dans l'est de la Somme, en 2017. L'homme condamné à 15 ans de prison par la cour d'assises des mineurs le 19 novembre dernier a fait appel de sa condamnation ce lundi soir.

"Peut-être une nouvelle occasion de comprendre"

L'avocat de la famille Me Guillaume Demarcq précise que "ce sera peut-être une nouvelle occasion de comprendre le geste de l'accusé. je reste persuadé qu'il n'avouera jamais, _et je n'ai aucune illusion sur le fait qu'il sera de nouveau condamné._" Pour la famille de la victime, "le travail de deuil est déjà difficile à faire, tout décaler d'un an ça complique les choses", précise l'avocat.

L'appel peut avoir lieu à Beauvais ou à Laon, "probablement dans un an".

Le corps de Clément Brisse avait été retrouvé dans un étang, près de son lycée professionnel, avec plusieurs plaies dues à des coups de couteau. L'arme n'a jamais été retrouvée. Clément Brisse était victime de harcèlement scolaire et s'en était plaint quelques semaines avant son meurtre.