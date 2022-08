Attentats de Trèbes et de Carcassonne : vers un procès pour une femme et six hommes

Le parquet antiterroriste a requis ce vendredi le renvoi devant la cour d'assises spéciale d'une femme et six hommes appartenant à l'entourage de l'auteur des attentats de Trèbes et Carcassonne en mars 2018, qui avaient fait quatre morts dont le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, a appris l'AFP de source proche du dossier.

Les investigations, qui ont duré quatre ans, ont conclu que l'assaillant, Radouane Lakdim - tué sur place - avait agi sans complice mais bénéficié d'une aide logistique et intellectuelle dans la préparation de ses attaques, marquées par le geste courageux d'Arnaud Beltrame. Le gendarme, âgé de 45 ans, s'était livré comme otage à la place d'une femme avant d'être égorgé.

Le rappel des faits

Le 23 mars 2018, un terroriste tuait quatre personnes dans des attaques commises à Carcassonne, et surtout dans le Super U de Trèbes (Aude). Un gendarme, deux retraités et un boucher ont perdu la vie. Quinze autres personnes ont été blessées. Le 23 mars 2018, un homme de 25 ans, Radouane Lakdim, fiché S depuis quatre ans tue quatre personnes et en blesse de nombreuses autres au cours de trois attaques différentes à Carcassonne et Trèbes (Aude). Le groupe État islamique revendiquera ces attaques.

Jean, Christian, Hervé et Arnaud

En milieu de matinée ce jour-là, le terroriste tue d'abord un vigneron retraité de 60 ans, Jean Mazières pour voler une voiture à Carcassonne. Le propriétaire du véhicule, un homme de 25 ans, est grièvement blessé. Sur sa route, il tire sur un groupe de policiers qui font leur footing, l'un d'eux est gravement touché. Il prend la direction de Trèbes, et s'arrête au Super U. Le djihadiste rentre dans le supermarché au cri d' "Allah Akbar".

Il abat froidement le boucher, Christian Medvès, 50 ans, puis un client, Hervé Sosna, 65 ans, maçon à la retraite.

L'agresseur prend une femme en otage, une salariée du magasin. C'est en échange de cette otage que le gendarme Arnaud Beltrame perd la vie. Blessé par balles et à l'arme blanche par l'assaillant, le militaire meurt des suites de ses blessures après l'assaut du GIGN qui abat le terroriste. Le lieutenant-colonel Beltrame allait avoir 45 ans.

Huit personnes mises en examen

L'attaque a aussi fait 15 blessés en tout. Arnaud Beltrame a été élevé au grade de colonel à titre posthume. De nombreux lieux portent le nom du gendarme en son honneur. En Occitanie, c'est le cas d'une allée près de la préfecture à Toulouse, un square à Alès (Gard), un pont à Perpignan ou encore de la caserne de gendarmerie de Castelnau-le-Lez (Hérault).

En 2019, le président de la République a remis la Légion d'honneur à Eric Menassi, le maire de Trèbes, et à son épouse Samia qui se trouve être directrice du Super U. Eric de Taffanel de Lajonquière, le PDG du magasin a aussi été décoré.

Le terroriste était originaire de la cité Ozanam de Carcassonne. Huit personnes en tout, dont la compagne de l'assaillant, ont depuis été mises en examen dans le cadre de cette enquête. L'une d'entre elles a bénéficié d'un non-lieu.