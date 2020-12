"On voit le car avec les vitres cassées, du sang" : les enfants choqués après l'accident dans le Haut-Doubs

Les familles de Labergement-Sainte-Marie dans le Doubs reprennent leurs esprits, après l'accident de car scolaire qui a fait trois blessés mardi 1er décembre 2020. Le car scolaire transportait 30 enfants, âgés de 6 à 14 ans, qui allaient à l'institution privée Sainte-Jeanne-Antide. Ils ont été pris en charge par les secours et une cellule psychologique à la salle polyvalente de la commune. Ils en sont sortis vers midi, encore secoués après le choc.

"Ça fait peur, car on voit le car avec les vitres cassées, la terre, du sang ..."

Zoé, dix ans et demi, sort de la salle polyvalente avec son papa, emmitouflée dans son manteau : "ça va je n'ai pas mal, j'ai eu plus de peur que de mal," souffle-t-elle. Elle se souvient bien de l'accident et de ce qu'elle a ressenti : "la dame a mis un coup de volant puis on est tombé comme ça. Ça fait peur on voit le car avec les vitres cassées, on voit la terre, on voit du sang ..."

"J'ai eu très, très peur" : Cassandra, huit ans, passagère du car Copier

Cassandra, huit ans, était dans le car avec sa sœur jumelle et son frère de 11 ans, hospitalisé à Pontarlier où il a reçu sept points de suture au niveau du crâne : "il y avait toutes les fenêtres cassées, il y en avait qui s'étaient ouverts. Ils avaient des égratignures partout. Moi ça va j'avais rien, je me sens bien mais j'ai peur de reprendre le bus. Je suis contente que mon frère aille mieux à l'hôpital, et ma sœur elle n'a rien."

Les parents ont eu extrêmement peur, et certains enfants ne veulent plus prendre le bus

Jessica, la maman de Cassandra, avait donc ses trois enfants dans le car. Cette maman, soulagée d'avoir retrouvé ses deux filles saines et sauves, avait encore les yeux humides à la sortie de la salle polyvalente : "sur le moment, on avait pas les informations, on panique vite. Quand on m'a dit que les jumelles allaient bien et que mon garçon était légèrement blessé, ça m'a soulagée."

"Je pense fort aux autres blessés grave" : Jessica, maman de trois enfants présents dans le bus Copier

Non il ne reprendra pas le bus pour l'instant - Morgane, maman

"Je suis vraiment soulagée de le voir comme ça, je ne savais ce qui s'était passé. Sur le coup, c'est vrai que l'on a un grand choc," explique Morgane la maman d'un garçon de sept ans. Son fil n'est pas prêt de remonter dans un car scolaire : "non il ne reprendra pas le bus pour l'instant. On en a discuté, il a pris peur, donc je vais devoir l'emmener jusqu'à ce qu'il se sente bien. Je ne veux pas qu'il se sente forcé, mais que cela vienne de lui-même."

"Il va falloir en parler avec les enfants, ils sont assez traumatisés par rapport aux transports scolaires. Il va y avoir un travail à faire," explique le maire Labergement-Sainte-Marie, Ludovic Miroudot. Le rectorat va mettre en place une cellule psychologique dans l'établissement dès jeudi, pour accompagner les jeunes.

Gendarmes et pompiers étaient sur place © Radio France - Sophie Allemand

La conductrice de 65 ans était toujours entendue mardi soir par les enquêteurs. On sait qu'elle a doublé un autre véhicule, sur cette route enneigée, juste avant l'accident au niveau de La Fluvelle. Les résultats des tests d'alcoolémie et de stupéfiants sont négatifs.