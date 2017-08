Il y a un an, l'incendie d'un bar faisait 14 morts à Rouen

Dans la nuit du 5 au 6 août 2016, un violent incendie provoquait la mort de 14 personnes dans le sous-sol du Cuba Libre, un bar de Rouen. Un an plus tard, où en est-on de l'instruction, des procédures d'indemnisation et des contrôles menés dans les bars ? Eléments de réponse.

Ils étaient une vingtaine ce soir-là pour fêter les 20 ans d'Ophélie. C'était un vendredi soir, le 5 août 2016, au Cuba Libre, un bar de la rive gauche de Rouen dont le sous-sol avait été aménagé en piste de danse.

Le drame s'est produit au moment du dessert, quand l'un des convives a voulu descendre le gâteau d'anniversaire par l'étroit escalier qui menait à l'étage inférieur. Les bougies ont touché le plafond, garni de plaques d'isolant phonique et tout s'est embrasé très vite. Certains des invités ont pu s'échapper mais les fumées toxiques ont provoqué la mort de 13 personnes. La porte de secours était fermée. Karima, la 14e victime, est morte à l'hôpital des suites de ses blessures.

Nous, on n'a plus de vie..."

Un an après le drame, les familles sont toujours dans la douleur et pour certains dans la difficulté financière. Johnny Autin a perdu sa fille de 20 ans Mégane dans l'incendie et n'a toujours pas repris le travail. Il est encore sous traitement et bénéficie d'un soutien psychologique et psychiatrique régulier. "Je n'ai pas les capacités physiques ni morales pour reprendre un travail" explique Johnny, qui s'est fait tatouer le prénom de sa fille sur le bras droit. Sa compagne, Isabelle, la belle-mère de Mégane, a repris a mi-temps. "On commence seulement à se rendre compte qu'on ne la reverra plus jamais. C'est difficile, parce que tout le monde a repris une vie normale et nous, on n'a plus de vie."

L'instruction bientôt close

Les deux gérants de l'établissement ont été mis en examen pour homicides involontaires, par violation délibérée d'une obligation de sécurité et de prudence. L'instruction a déjà permis d'établir qu'ils avaient effectué des travaux dans l'établissement, à moindre frais, et surtout sans les déclarer. Les plaques de mousse posées au plafond et sur les murs pour isoler la pièce étaient hautement inflammables, et la porte qui donnait sur l'extérieur était verrouillée. L'un des deux gérants du bar aurait oublié de l'ouvrir ce soir-là.

L'instruction serait en passe d'être bouclée, selon Dominique Lemiegre, l'un des avocats des familles. Le juge d'instruction n'attend plus que le résultat d'une enquête qu'il a confiée au SRPJ de Rouen. Pour connaître quelles étaient précisément les obligations de la ville en matière de contrôles des établissements de la catégorie du Cuba Libre. Depuis le drame, la commission communale de sécurité de la ville a d'ailleurs très vite entamé des inspections dans les établissements similaires.

24 bars avec cave ont été recensés à Rouen et contrôlés, ce qui a donné lieu à neuf fermetures partielles, cinq fermetures totales et des préconisations de travaux pour une vingtaine d'entre eux.