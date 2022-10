"Il y a un sentiment d'abandon" : en Alsace, la lente indemnisation des victimes d'abus sexuels dans l'Eglise

Il y a un an tout juste était publié le rapport Sauvé sur la pédocriminalité dans l'Eglise catholique. Il avait révélé que plus de 216.000 enfants avaient subi des violences sexuelles commises par des prêtres depuis 1950. Et potentiellement jusqu'à 330.000 personnes en incluant les actes commis par des laïcs en charge d'une mission religieuse.

Un an plus tard, plus de 1000 victimes ont demandé un dédommagement financier. Or seules 45 d'être elles ont ou vont être prochainement indemnisées. 23 seulement ont reçu l'argent du SELAM, le fonds de secours et de lutte contre les abus sur mineurs dans l'Eglise catholique.

En Alsace, 170 victimes présumées sont aujourd'hui répertoriées par le diocèse depuis 1947. Dont 60 se sont signalées depuis le rapport Sauvé. Deux victimes au moins ont été indemnisées ou sont en passe de l'être. L'attente est longue pour les autres reconnaît sœur Suzannah Kelly déléguée du diocèse à la question des abus sexuels dans l'Eglise.

"Je sais que c'est difficile pour les victimes d'attendre. Je vois qu'il y a peu de cas avancés jusqu'au bout. C'est difficile pour les victimes avec lesquelles j'ai parlé à Strasbourg. Il y a un sentiment d'abandon, ou de déception encore de notre institution. Les gens se disent : une fois encore, quelqu'un m'a promis quelques chose, et au final il n'y a rien et tout le monde s'en fiche de moi, c'est le sentiment que j'entends, et c'est compréhensible" explique Suzannah Kelly. Elle rappelle que l'indemnisation des victimes sert avant tout aux victimes à se soigner.

"La plupart des victimes ont une recherche de reconnaissance. Mais elles ont surtout besoin d'une certaine aide financière. Pour entamer les démarches psychologiques par exemple. Souvent c'est à leur compte et c'est cher" dit-elle.

L'argent ne répare par les traumatismes

Effectivement, l'argent n'est pas le point principal confirme Aude Ciolek. Cette habitante de Barr dans le Bas-Rhin a subi des abus sexuels pendant 7 ans dans les années 90 par le prêtre de sa paroisse. Elle avait entre 13 et 20 ans. Elle a finalement porté plainte en 2019, 25 ans après les faits.

"L'indemnisation est lente, mais je pense qu'ils sont aussi dépassés par le nombre de victimes. Le côté financier ne va pas réduire les problèmes que l'on a eu toutes nos vies. C'est une petite compensation, mais cela ne fera pas oublier nos problèmes. Moi j'ai grandi dans le déni, en mettant cela de côté. Mais cela a eu un énorme impact sur ma vie d'adolescente, de femme. Cela a aussi de l'impact sur ma vie de mère, j'ai du mal à confier ma fille à quelqu'un que je ne connais pas par exemple" raconte-t-elle. Aujourd'hui elle témoigne car elle souhaite dit-elle, que la honte change de camp.

Car au delà de l'argent, les victimes demandent surtout que l'Eglise s'engage, prenne ses responsabilités, pour que ces faits ne se reproduisent plus.

"Elles veulent que cela s'arrête. Que l'Eglise puisse faire une vraie transformation. Avec des démarches de prévention concrètes. Et là on a fait beaucoup dans ce domaine dans le diocèse d'Alsace" assure Suzannah Kelly.

Un code de relations pastorales a donc été mis en place dans le diocèse de Strasbourg. Désormais un adulte ne peut plus être seul avec un mineur, c'est interdit, il faut un tiers présent. Des règles précises pour la confession ont aussi été mises en place. Les jeunes ne peuvent plus avoir accès aux espaces retirées du presbytère lors des confessions. Des formations de sensibilisation sont aussi proposées. Un module obligatoire de trois heures sera aussi mis en place pour les jeunes qui fréquentent le catéchisme. Pour parler affectivité, sexualité et abus sexuels via la prisme de la loi, de la question du consentement etc...

Enfin une ligne directe a été mise en place avec l'appui de France Victimes en Alsace pour que les victimes qui ne voudraient pas entrer en contact direct avec l'Eglise puissent se signaler.