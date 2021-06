Il zig-zaguait sur l'autoroute A11 : le routier avait plus de 3 grammes d'alcool dans le sang

Les gendarmes l'avaient interpellé mercredi soir au nord du Mans, après de nombreux appels d'automobilistes inquiets : un chauffeur routier écope de six mois de prison avec sursis. Il avait plus de 3 grammes d'alcool dans le sang au moment des faits.

Un camion qui zig-zague sur l'autoroute A11 : c'est ce qu'ont signalé plusieurs automobilistes aux gendarmes de la Sarthe mercredi en début de soirée. Le chauffeur du poids-lourd, un homme de 58 ans, "de nationalité française" précise la gendarmerie, a pu être interpellé "grâce à l’intervention des autres conducteurs" sur l’aire d’autoroute de Sargé-les-Le-Mans.

Le contrôle d'alcoolémie a montré un taux "de 3,04 g par litre de sang (soit plus de 6 fois le taux maximal autorisé)" indiquent les gendarmes. Le routier a été déferré ce 3 juin, à l'issue de sa garde à vue, et a été condamné à six mois de prison avec sursis, l’annulation de son permis de conduire et une obligation de soins.