Ile d'Oléron : le cambriolage d'un camping résolu grâce à l'ADN

Dolus-d'Oléron, France

Un cambriolage résolu sur l'île d'Oléron... grâce aux prélèvements ADN ! Le cambriolage a eu lieu le 30 janvier, à Dolus d'Oléron, dans le camping les Chênes verts géré par la société Huttopia.

Une partie du butin ainsi que du cannabis saisis au domicile du cambrioleur - Gendarmerie Nationale

Les six bâtiments du camping ont été fracturés. Et beaucoup de matériel volé : une remorque, une débroussailleuse, des bouteilles d’alcool, du matériel de cuisine comme des friteuses et une plancha, un vidéo-projecteur, la tuyauterie en cuivre. Un préjudice d’environ 11.000 euros.

Mais les gendarmes ont réussi à isoler des traces ADN sur les lieux. Et ces prélèvements ont permis de désigner un homme, qui vient d'être arrêté. Il a reconnu les faits, il a même dénoncé un complice. Les perquisitions ont permis, même six mois plus tard, de découvrir à leur domicile la quasi-totalité des objets dérobés. Des produits stupéfiants ont aussi été saisis.