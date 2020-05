Ile-de-France : 13 personnes interpellées dans l'enquête sur la mort de 39 migrants à l'arrière d'un camion

Vingt-six personnes ont été interpellées en Île-de-France et en Belgique

Vingt-six personnes ont été interpellées en Île-de-France et en Belgique ce mardi dans l'enquête sur la mort de migrants vietnamiens dans un camion, indique un communiqué de presse du procureur de la République.

Dans la nuit du 22 au 23 octobre 2019, 39 migrants vietnamiens avaient été retrouvés morts dans un camion frigorifique en Grande-Bretagne.

Treize personnes feraient partie d'un réseau

Parmi les personnes arrêtées, treize sont "suspectées de participer à une organisation criminelle logeant et transportant quotidiennement plusieurs dizaines de migrants venant d’Asie du Sud-Est, et plus particulièrement du Vietnam, depuis plusieurs mois."

Deux informations judiciaires ont été ouvertes dans cette affaire

La première, c'était le 14 octobre 2019 avec des chefs d'accusation de traite des êtres humains en bande organisée, d'aide au séjour irrégulier en bande organisée et d'association de malfaiteurs.

La deuxième a été lancée le 2 mars 2020 pour des chefs d'homicide involontaire, de traite des êtres humains en bande organisée, d'aide au séjour irrégulier d'un étranger en bande organisée et d'association de malfaiteurs, indique le parquet de Paris.