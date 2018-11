Ile-de-France : dix-huit personnes interpellées suite au démantèlement d'un trafic de voitures de luxe

Île-de-France, France

Dix-huit personnes interpellées lundi dans le Val d'Oise, les Yvelines et en Seine-Saint-Denis, une grande partie des interpellations a eu lieu à Argenteuil. Selon Franceinfo, ils sont soupçonnés d'appartenir à un réseau de voleurs et trafiquants présumés de voitures de luxe, une cinquantaine de 4x4 auraient été dérobés pour un préjudice estimé à trois millions d'euros. L'enquête a mobilisé la direction régionale de la police judiciaire de Versailles, les gendarmes de la section de recherches de Versailles et les hommes de l'office central de lutte contre la criminalité organisée (OCLCO).

Un mode opératoire bien huilé

Les voleurs repéraient d'abord ces voitures au niveau des barrières de péage en Île-de-France, ou sur des parkings publics des quartiers prestigieux de Paris avec un type de modèle particulièrement visé : des Range Rover Sport HSE, qui valent entre 80.000 et 100.000 euros l'unité. Les malfaiteurs plaçaient parfois des balises GPS sur les voitures, explique franceinfo, pour les suivre ensuite à la trace, et déterminer le meilleur endroit et le meilleur moment pour les dérober sans violence. Il leur suffisait alors de briser une vitre et de démarrer le véhicule, en utilisant un logiciel spécial pour se connecter à l'ordinateur de bord.

Les voitures partaient ensuite pour l'Afrique

Les voitures partent ensuite direction le port du Havre (Seine-Maritime), ou vers le port d'Anvers (Belgique) pour être envoyé vers le Mali ou le Togo.