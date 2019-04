Île-de-France : 5 malfaiteurs mis en examen pour 250 vols d'outils, qu'ils revendaient sur les marchés parisiens

Cinq personnes de la région parisienne ont été mises en examen avant-hier à Rennes. Ils auraient mené plus de 250 vols d'outillages contre des professionnels du bâtiment. Ils revendaient perceuses, visseuses, burineurs ou marteaux-piqueurs sur les marchés parisiens. Préjudice total : 500 000 euros.

Île-de-France, France

Plusieurs fois par semaine, les cinq voleurs, "originaires de Seine-Saint-Denis et de la Seine-et-Marne", organisaient au départ de la région parisienne vers la province des périples nocturnes de plusieurs centaines de kilomètres. Les vols de matériel se déroulaient dans les véhicules des artisans et professionnels du bâtiment, depuis l'été 2018, dans les régions Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, Centre-Val-de-Loire, Grand Est, et Hauts-de-France. Le préjudice est estimé à 500 000 euros.

Perceuses, visseuses ou marteaux-piqueurs revendus sur les marchés parisiens

Après plusieurs semaines d'enquête, les suspects ont été perquisitionnés. A leurs domiciles et sur les sites de stockage "plusieurs centaines de coffrets d'outils professionnels dérobés" ont été retrouvés, "ainsi que de plusieurs milliers d'euros en espèce", précise le parquet. Ils auraient mené plus de 250 vols d'outillages contre des professionnels du bâtiment. Les receleurs écoulaient très rapidement le matériel, perceuses, visseuses, burineurs ou marteaux-piqueurs, sur des marchés de la région parisienne ou d'autres brocantes plus ponctuelles.

Ces cinq personnes, interpellées lundi, sont soupçonnées de "vols en bande organisée d'outillage électroportatif, recels en bande organisée de ces vols et association de malfaiteurs". Elles ont été placées en détention provisoire.