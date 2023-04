Île-de-France: démantèlement d'un réseau qui volait des SUV avec un mode opératoire "insolite"

Sept jeunes soupçonnés de faire partie d'un réseau qui a volé ou tenté de voler 27 SUV, ont été arrêtés et déférés le 19 avril devant le tribunal correctionnel de Pontoise (Val-d'Oise) dans le cadre d'une comparution immédiate, a indiqué mercredi 26 avril la gendarmerie à l'AFP. Le réseau, constitué de jeunes majeurs âgés de 18 à 21 ans et de mineurs de 17 ans, était basé dans le Val-de-Marne et opérait sur plusieurs départements d'Île-de-France.

Les voleurs utilisaient parfois une "tablette informatique spécifique"

L'équipe "parfaitement organisée", utilisait un mode opératoire "insolite", précise la gendarmerie. Les voleurs utilisaient parfois une "tablette informatique spécifique", avec laquelle ils s'approchaient du domicile du propriétaire pour "capter les données émises par la clé ou la carte de l'automobile se trouvant à l'intérieur".

"En règle générale, ils partent du principe que les clefs sont posées sur un meuble à l'entrée, car si vous êtes hors du signal de la clé, ça ne marche pas", détaille le colonel Andreu, à la tête de la section de recherches de la gendarmerie de Versailles, à qui le parquet de Pontoise a confié l'enquête. Les voleurs "se dirigent ensuite vers le véhicule qu'ils ouvrent sans dégradation grâce aux données récupérées, émises par un dispositif électrique élaboré, acquis sur internet à l'étranger". Selon le colonel Andreu, cette "technique du relais" est "assez fréquente". Mais – ajoute-t-il "d'habitude on utilise des boitiers assez conséquents pour amplifier le signal, alors que là ça ressemblait plus à des tablettes".

Préjudice estimé à 1,5 million d'euros

Ce réseau est soupçonné d'avoir commis 25 vols de SUV de marques Peugeot, Citroën ou encore Lexus et deux tentatives. Le préjudice est estimé à 1,5 million d'euros par la gendarmerie.

Le jugement de ces sept jeunes a été renvoyé au 22 mai 2023. Cinq ont été placé sous contrôle judiciaire, deux autres ont été "reconduits à la maison d'arrêt de Fresnes où ils sont déjà détenus pour d'autres faits", précise la gendarmerie.

Les SUV, ces véhicules surélevés aux allures d'un tout-terrain mais aux prestations proches d'une berline, sont privilégiés par les voleurs. L'année dernière, deux bandes soupçonnées d'avoir dérobé environ 80 SUV pour un préjudice total de 2,6 millions d'euros avaient été interpellées dans le Val-d'Oise.