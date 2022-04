Ile-de-France : Georges Tron, emprisonné à la Santé, a été placé sous bracelet électronique fin mars

Depuis le verdict de son procès en appel pour viol et agression sexuelle en février 2021 devant la cour d'assises de Paris, l'ex-élu LR, Georges Tron, était incarcéré à la prison parisienne de la Santé. Grâce à un aménagement de peine, l'ancien maire de Draveil (Essonne) en est sorti le 29 mars. Il a été placé sous bracelet électronique et il est désormais libre de ses mouvements la journée, a précisé son avocat Bertrand Burman.

Au terme d'une procédure à rebondissements, Georges Tron et son ex-adjointe à la Culture à Draveil, Brigitte Gruel, ont été reconnus coupables d'avoir imposé des attouchements et pénétrations digitales en novembre 2009 et janvier 2010 à une employée municipale, Virginie Ettel, sous couvert de séances de réflexologie plantaire.

Georges Tron avait été définitivement condamné à une peine de cinq ans de prison dont deux avec sursis après le rejet de son pourvoi en cassation. L'ex-secrétaire d'Etat avait indiqué en décembre son intention de saisir la Cour européenne des droits de l'Homme. "Je réaffirme ici aujourd'hui (...) que je suis innocent des accusations portées contre moi", avait-il déclaré dans un communiqué.

Dans son arrêt, la Cour de cassation avait estimé que la cour d'assises avait bien "caractérisé" les différents éléments "constitutifs des infractions dont elle a déclaré l'accusé coupable", ce que contestait Georges Tron.

Par ailleurs, une instruction "pour subordination de témoin" est toujours en cours, a confirmé mercredi le parquet d'Evry. Dans ce volet, il est soupçonné d'avoir fait pression sur Virginie Ettel lorsqu'elle avait dénoncé les faits de viol. Un non-lieu avait été prononcé en 2018 mais la chambre de l'instruction avait demandé de nouveaux actes d'enquête, relançant les investigations.