Ile-de-France : l'organisateur de plusieurs rave-parties pendant le confinement devant la justice

Il avait rassemblé 600 personnes à l'occasion d'une soirée dans la nuit du 21 au 22 novembre, en pleine période de confinement, au milieu d’un tunnel ferroviaire désaffecté de l’ancienne ligne de la petite ceinture, dans le 13e arrondissement de Paris. Un homme âgé de 27 ans est soupçonné d'avoir organisé une vingtaine de fêtes clandestines en Ile-de-France depuis le printemps 2019, selon franceinfo. L'homme en question a avoué la plupart des faits pendant sa garde à vue. Il sera bientôt jugé par le tribunal de Bobigny.

En septembre 2020, cet organisateur de soirées clandestines avait également réuni un millier de personnes à La Courneuve dans un hangar de 6.000 m² "en état de délabrement avancé, démuni d’éclairage, d’issues de secours et d’alarme incendie", selon le parquet de Bobigny. Ses fêtes se déroulaient souvent dans des sites désaffectés tels que d’anciennes carrières dans le Val-d’Oise. À l’occasion d’Halloween, plusieurs des 500 participants d'une fête avaient ainsi été intoxiqués au monoxyde de carbone.

Une organisation très élaborée

Le parquet de Bobigny souligne l'importante infrastructure mise en place par le suspect. "La promotion et la prévente des places auprès des participants était assurée par la société Shotgun, qui fournissait moyennant une commission une prestation de communication, de billetterie électronique et de gestion financière des rémunérations des prestataires. Les participants qui avaient pré-réservé leur billet via le site recevaient en début de soirée par courriel les coordonnées GPS du site".

De nombreux collaborateurs étaient également mobilisés mais non-déclarés : "Fournisseurs de matériel de sonorisation, installateurs chargés de l’aménagement des lieux, guides d’accompagnement des participants, billetterie sur site en espèces, disc-jockeys, serveuses, etc. Un matériel technique complet a été découvert lors des perquisitions" de l'appartement du suspect en proche banlieue parisienne, de son véhicule utilitaire et de la propriété campagnarde de ses grands-parents. Les enquêteurs ont notamment retrouvé des décors de grande taille, des enceintes sonores professionnelles ainsi que de multiples supports de communication à l’effigie de l’association "Feel free records".

Des bénéfices estimés à 60.000 euros

Si l'homme en question affirme avoir agi bénévolement, les enquêteurs estiment le chiffre d'affaires de ces soirées à plus de 150.000 euros et ses bénéfices à 60.000 euros. Le mis en cause se décrit, lui, comme un passionné de musique électronique et d’exploration de lieux insolites. Il est désormais convoqué devant le tribunal correctionnel ce mardi 5 janvier pour une audience de fixation en vue d'un jugement ultérieur.

Il devra répondre notamment de mise en danger d’autrui, travail dissimulé, ouverture de débits de boissons, ainsi que de nombreuses contraventions à la réglementation sur la sécurité des établissements recevant du public et violation des règles du confinement mais aussi pour complicité de faux et d’usage de faux, abus de confiance et blanchiment habituel.