Ile-de-France : la circulation différenciée mise en place ce samedi

En raison d'un épisode de pollution, la circulation différenciée est mise en place en Île-de-France à l'intérieur d'un périmètre délimité par l'A86 à partir de ce samedi 5h30 et jusqu'à minuit, annonce la préfecture de police. Cette mesure se prolongera "jusqu'à la fin de l'épisode de pollution".

Seuls les véhicules disposant de vignettes Crit-Air de classe 0, 1 et 2 seront autorisés à circuler. Les autres véhicules ne pourront pas circuler. De plus, la vitesse maximale autorisée est abaissée à 110 km/h sur les portions d’autoroutes normalement limitées à 130 km/h ; à 90 km/h sur les portions d’autoroutes et de voies rapides normalement limitées à 110 km/h ; à 70 km/h sur les portions d’autoroutes et de voies rapides normalement limitées à 90 km/h, ainsi que sur les routes nationales et départementales limitées à 80 km/h ou à 90 km/h.

Forfait anti-pollution dans les transports en commun

"Il est recommandé de limiter, dans la mesure du possible, les déplacements en voiture, de privilégier le télétravail et, en cas de nécessité, de pratiquer le covoiturage. Île-de-France Mobilités mettra en place un forfait journalier anti-pollution, de 3,80 €, permettant d’emprunter de manière illimitée l’ensemble des transports en commun de la région", poursuit la préfecture.

Par ailleurs, concernant le secteur agricole, le brûlage des sous-produits agricoles sera interdit. "La préfecture de police mettra en place des contrôles destinés à s’assurer du respect de ces mesures", annonce la préfecture.

Pour cette journée de samedi, Airparif prévoit une concentration en particules PM10 comprise entre 45 et 55 µg/m³, soit un probable dépassement du seuil d’information-recommandation fixé à 50 µg/m³, pour la troisième journée consécutive