Île-de-France : la sécurité renforcée après l’attaque de Manchester

Le préfet de Police a rassemblé ce mardi les différents responsables de lieux culturels et sportifs pour décider de nouvelles mesures. Il leur a notamment demandé de faire remonter le détail de leurs programmations et autorise désormais les contrôles d’identité aux abords de ces établissements.

Les responsables de la Comédie française, du Théâtre des Champs Elysées, les organisateurs de Roland Garros, de la finale de la Coupe de France ou encore des membres de la RATP et de la SNCF, une vingtaine d'acteurs du monde culturel et sportif étaient réunis ce mardi par la préfecture de Police pour décider des mesures à appliquer après l'attaque meurtrière devant l'Arena de Manchester.

Le préfet de Police, Michel Delpuech, a notamment demandé à tous les patrons de théâtres ou de salles de spectacles de faire remonter le détail de leurs programmations : heures, nombre de personnes attendues, sujets de la représentation (sensibles ou pas), des informations qui serviront à orienter les rondes des patrouilles dans la Capitale.

Actuellement, 765 fonctionnaires de police et militaires sont déployés dans Paris et déchargés de toute contrainte d’intervention pour se concentrer sur la lutte antiterroriste. Ils sont répartis sur 50 secteurs de surveillance Vigipirate.

La préfecture a précisé que les files d’attente et les sorties des établissements sportifs et culturels feraient l’objet d’une attention particulière. Elle a aussi annoncé que désormais les contrôles d’identité aux abords des salles de spectacles étaient autorisés.

La sécurité est aussi à la responsabilité des établissements, c’est notamment pour ça que de nombreux théâtres parisiens ont embauché des agents supplémentaires et renforcé les fouilles.

Pour l’instant, aucune manifestation que ce soit Roland Garros, la finale de la Coupe de France (samedi 27 mai) ou les multiples festivals estivaux ne sont annulés.

Seul le concert d’Ariana Grande le sept juin à l’AccorHotel Arena de Paris est remis en question. En effet, la chanteuse américaine a mis sa tournée européenne sur pause après l’attaque meurtrière survenue à la fin de son concert à Manchester, attentat qui a tué 22 personnes et blessé une soixantaine d’autres spectateurs.

