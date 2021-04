Île-de-France : le masque chirurgical, produit phare des contrefaçons en 2020

La douane francilienne a saisi plus de 400.000 articles contrefaits en 2020 en Île-de-France. Parmi ces produits, le masque chirurgical représente plus de 50% des saisies.

En 2020 en Île-de-France, plus de 200.000 masques chirurgicaux ont été saisis par la douane. (photo d'illustration)

C'est le produit star des saisies de la douane francilienne en 2020. Avec la crise sanitaire, il fallait peut-être s'y attendre. Plus de 200.000 masques chirurgicaux ont été saisis en Île-de-France par les bureaux et les brigades de douane de la direction interrégionale, indiquent-ils dans un communiqué. Au total, ils ont mis la main 467.466 articles contrefaits, en hausse de 18.8% par rapport à l'année 2019.

Masques, écouteurs et chaussures

Dans le détail, les trois articles les plus saisis dans la région ont été dans un premier temps les masques (220.076). Puis les écouteurs et chargeurs de téléphones portables avec 68.551 articles confisqués. Et enfin les chaussures, 42.860 paires interceptées. Les douaniers franciliens ont réalisé quelques affaires qu'ils estiment marquantes.

Celle du 26 février 2020 par exemple où la brigade de paris-sud a saisi plus de 11.000 écouteurs bluetooth mais surtout celle du 12 juin 2020 où les agents du bureau de la douane d'Aulnay-Sous-Bois ont saisi 200.000 masques chirurgicaux contrefaits. Les saisies franciliennes représentent plus de 8% du total des saisies au niveau national.

En 2020, la douane française a 5.6 millions de contrefaçons (une augmentation de 20% par rapport à l'année 2019).