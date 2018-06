Evry

Les neuf jeunes interpellés mardi à Evry (Essonne) s'étaient semble-t-il spécialisés dans le vol de 4X4. Ils auraient volé au moins 68 Range Rover qu'ils exportaient ensuite vers l'Afrique, indique une source policière. La police a annoncé avoir retrouvé la quasi-totalité des véhicules.

Moins d'une minute leur suffisait pour voler une voiture

Les jeunes, originaire du quartier des Pyramides à Évry, volaient presque toutes les nuits durant certaines périodes un ou deux véhicules en banlieue parisienne, a détaillé une source proche de l'enquête. "Ils avaient trouvé la technique pour ces modèles grâce à l'électronique, a précisé la même source, ils mettaient moins d'une minute pour voler une voiture". Les neuf suspects opéraient notamment sur le parking de l'aéroport d'Orly (Val-de-Marne). Au moins 68 vols ont pu être imputés à ce réseau, sous surveillance policière depuis le mois de janvier.

Ils envoyaient les voitures en Afrique

"On a tracé leurs pistes d'exportations, a expliqué la police, et on s'est aperçu qu'ils chargeaient des véhicules dans des containers soit vers Bamako (Mali), soit vers Conakry (Guinée)", explique la police.

Les jeunes sont âgés de 18 à 22 ans. Seul l'un d'entre eux, a 34 ans. Ils tous sont connus des services de police pour des faits de petite délinquance.

Les neuf suspects ont été présentés au parquet d'Évry vendredi matin en vue de leur mise en examen.