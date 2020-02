Île-de-France : quatre suspects mis en examen pour avoir dévalisé des Ehpad

Quatre suspects ont été mis en examen à Évry-Courcouronnes suite à des vols d'argent et de bijoux dans une trentaine d'Ehpad de l'Essonne, du Val-de-Marne et des Hauts-de-Seine.

Île-de-France, France

Trois hommes et une femme, âgés entre 38 et 51 ans ont été mis en examen à Évry-Courcouronnes pour des cambriolages ou tentatives de cambriolages. Les suspects auraient commencé le début de leurs opérations dès septembre dernier. Ils agissaient la nuit, encagoulés et portaient des gants. Avec un pied de biche et un tournevis, ils forçaient les portes et se rendaient directement dans les bureaux de la direction où ils mettaient la main sur les coffres-forts. Là, ils volaient de l'argent, des documents et des bijoux.

Les malfaiteurs sont originaires d'Avon (Seine-et-Marne) et de Villejuif (Val-de-Marne). Ils ont sévi dans de nombreuses villes de l'Essonne (Dourdan, Yerres, Morangis), du Val-de-Marne et des Hauts-de-Seine. Une information judiciaire a été ouverte la semaine dernière par le parquet d'Évry pour "vol, tentative de vol et recel de vol en bande organisée", explique le parquet. Deux d'entre eux sont déjà connus de la justice pour des faits similaires.