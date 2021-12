Ile-de-France : sécurité renforcée autour des églises pour les messes de Noël

La préfecture de police de Paris annonce une sécurité renforcée ce vendredi et ce samedi aux abords des églises et cathédrales franciliennes où se tiendront les messes de Noël.

Des milliers de chrétiens franciliens ont prévu encore une fois d'assister aux messes de Noël ce vendredi 24 décembre et ce samedi 25 décembre. Comme depuis plusieurs années, la sécurité sera renforcée autour des églises et cathédrales de la région parisienne, en raison de la menace terroriste mais aussi de la crise sanitaire.

"Des unités de forces mobiles et des militaires de l'opération Sentinelle viendront renforcer les effectifs de police", explique à France Bleu Paris, la préfecture de police de Paris. Ces points de contrôles fixes sont prévus mais aussi des rondes et des "patrouilles dynamiques avec prise de contact". Une vigilance particulière sera portée lors des entrées et sorties des fidèles dans les lieux de cultes. La sécurité sera également renforcée autour des marchés de Noël, des centres commerciaux et lieux touristiques.

À Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, où des fidèles ont été visés par des insultes et menaces de mort le 8 décembre dernier, lors d'une procession en pleine rue, la sécurité sera également assurée "avec discrétion et vigilance", confirme Monseigneur Rougé. "C'est toujours très triste quand des paroles violentes s'expriment et quand un groupe de fidèles est pris à partie, ça met en lumière qu'il y a des fractures très profondes dans notre société", déclare l'évêque de Nanterre, qui remercie les forces de l'ordre pour leur mobilisation.

Malgré ce contexte sécuritaire, il confirme : "La joie de nous retrouver [avec les fidèles] pour célébrer Noël, après les jauges imposées l'année dernière, est tellement grande que le reste est secondaire".