Ile-de-France : trois hommes écroués après la saisie de 2,3 tonnes de cannabis en Essonne

Par Martine Bréson, France Bleu Paris et France Bleu

Deux Français et un Espagnol ont été mis en examen et écroués mardi après la saisie, en Essonne vendredi, d'un camion rempli de cannabis. Le poids lourd transportait 2,3 tonnes de résine de cannabis et 30 kilos d'herbe.