Ile-de-France : un gilet jaune pour protéger un trafic de drogue

Île-de-France, France

La police a saisi 1,5 tonne de résine de cannabis en début de semaine en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne, ont indiqué ce jeudi les enquêteurs. La prise est estimée à 4,5 millions d'euros. La drogue se trouvait dans trois entrepôts. Les policiers ont aussi saisi 200 000 euros, trois pistolets automatiques et des véhicules de grosse cylindrée. Au total, quatre hommes et une femme âgés entre 25 et 35 ans doivent être présentés à un juge d’instruction de Paris ce jeudi.

Un gilet jaune pour ne pas éveiller les soupçons

Le principal suspect de ce trafic international a été interpellé dans la nuit de dimanche à lundi. Il était déjà connu pour plusieurs vols à main armée. Pour dissimuler son trafic, il utilisait des téléphones occultes et de fausses plaques d'immatriculation. Pour ne pas éveiller les soupçons, il avait même eu l'idée de poser un gilet jaune sur le tableau de bord des voitures qu'il utilisait.

Il a fallu six mois d'enquête de l’Office central de lutte contre la criminalité organisée (OCLCO), appuyée par la brigade de recherche et d'intervention (BRI) nationale et de Versailles pour boucler l'affaire. Les policiers estiment que les malfaiteurs ont fait une quinzaine d'aller-retour entre l'Espagne et la France pour leur trafic.

Pris en flagrant délit

La police a finalement interpellé le suspect dans la nuit de dimanche à lundi dernier en flagrant délit, lors d’une transaction à Tremblay-en-France (Seine Saint-Denis). Son véhicule transportait 500 kg de cannabis.

Les policiers avaient d'abord pensé qu'il s'agissait d'un trafic d'armes avant de se rendre compte que c'était de la drogue qu'un homme acheminait en voiture du sud de l'Espagne jusqu'en région parisienne. La résine de cannabis était ensuite revendue à Lyon et en Bretagne.