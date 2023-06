Île-de-France : une convention entre policiers, douaniers et buralistes face au "fléau" du trafic de tabac

Policiers, douaniers et buralistes franciliens main dans la main : ils ont signé, ce lundi à Aubervilliers, une convention pour améliorer la lutte contre le trafic de tabac de contrebande à Paris, en Val-de-Marne et en Seine-Saint-Denis.

+80% de tabac saisi en 2022

Ce que constatent les buralistes se vérifie dans les chiffres : il y a une augmentation du trafic de tabac. Selon les douanes, en 2022, 65 tonnes de tabac de contrebande ont été saisies en Île-de-France, c'est 80% de plus que l'année précédente.

Les trafiquants n'hésitent pas, parfois, à se placer devant les bureaux de tabac pour alpaguer les clients et vendre des paquets de cigarettes illégaux parfois deux fois moins cher.

"Aujourd'hui, ces filières - principalement de Moldavie - rapprochent leur lieu de fabrication des consommateurs, c'est ça qui est affolant, explique Gil Lorenzo directeur interrégional des douanes d'Île-de-France, en fait, elles créent des usines de fabrication dans nos villes, autour des gros bassins de population." Une usine a récemment été démantelée à Rouen, une autre dans l'est parisien au printemps 2022.

L'une des indications les plus intéressantes pour les douaniers est l'évolution du chiffre d'affaire du buraliste : s'il baisse de manière inexpliquée de 30% ou plus, il y a certainement un trafic qui s'est mis en place à proximité.

"La peur doit changer de camp"

Cette convention va permettre aux buralistes de plus facilement communiquer avec les autorités, grâce à la création de référents chez les douaniers et les policiers. "L'objectif est de faire remonter davantage d'informations exploitables pour que nous puissions identifier les personnes qui approvisionnent ces points de revente et ainsi remonter jusqu'au point de stockage", explique Nicolas Monnier, directeur territorial des douanes de Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Seine-et-Marne.

La préfet de police, Laurent Nunez, venu observer une opération de police aux côtés de Philippe Alauze et de la maire d'Aubervilliers, Karine Franclet. © Radio France - Paul Sertillanges

Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, promet aussi un renforcement des moyens : "nos plans pour aboutir à une délinquance zéro concernent également les ventes à la sauvette et plus on va s'approcher des Jeux olympiques, plus on va monter en puissance".

"La peur doit changer de camp, martèle Philippe Alauze, président de la chambre syndicale des buralistes d'Île-de-France. La peur est pour l'instant sur la population et les buralistes. Il faut que ces malfrats aient peur."

La convention a été signée à Aubervilliers, l'une des communes les plus touchées par ce trafic. La chambre syndicale des buralistes a identifié 47 "points de deal" en Île-de-France.