Ile-de-France : une filière d'organisation de mariages blancs démantelée

Île-de-France, France

C'est une opération qui a réunie les brigades de recherches de l’Essonne, de la Seine et Marne, des Yvelines et du Val d’Oise, . Le 25 novembre dernier, six personnes ont été arrêtées dons le cadre d'une enquête préliminaire visant "visant le démantèlement d’une filière d’organisation de mariages blanc en bande organisée, au séjour irrégulier d’étrangers en France, d’emploi d’étrangers sans titre et de travail dissimulé" indique ce jeudi un communiqué de la préfecture de l'Essonne.

L'organisateur principal, trois bénéficiaires et deux mariées ont été interpellées. Ils ont été mis en examen le 28 novembre pour "les faits liés à la filière d’organisation de mariages blancs et placés sous contrôle judiciaire avec interdiction de sortie de territoire". L'organisateur a lui en plus été mis en examen pour des faits de travail dissimulé, d’emploi d’étrangers sans titre et d’aide au séjour.