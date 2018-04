Une mère et sa fille de 12 ans sont tombées à l'eau vendredi soir alors qu'elles naviguaient à bord d'un voilier à l'ouest des côtes de l'Île de Ré. Elles ont été secourues par un hélicoptère de la Sécurité civile.

Île de Ré, France

Le pire a sans doute été évité vendredi soir à l'ouest des côtes de l'Île de Ré. Un voilier de 14 mètres a été percuté de côté par une vague. Le choc a propulsé trois personnes par dessus bord, dont une mère de famille d'une cinquantaine d'années et sa fille de 12 ans. Le seul membre de l'équipage encore a bord a pu donner l'alerte au sémaphore des Baleines vers 20 heures.

Moins d'une heure après l'appel, un hélicoptère Dragon 17 de la Sécurité civile, et un navire vedette de sauvetage SNS des Sables d'Olonne interviennent sur les lieux. Les secours retrouvent tout le monde sain et sauf, mais la mère et sa fille sont en état d’hypothermie. Elles sont donc hélitreuillées jusqu'à l'hôpital de La Rochelle. Quant au voilier, il a été remorqué par la vedette SNS jusqu'au port des Sables d'Olonne.

La préfecture maritime en appelle donc à la prudence pour les usagers de la mer. Pensez donc à bien porter les équipements de sécurité nécessaires comme les gilets de sauvetage qui ont sans doute sauvé la vie des deux plaisancières vendredi soir.