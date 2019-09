Île de Ré : sept pêcheurs à pied isolés par la marée ont réussi à regagner le rivage

Ars-en-Ré, France

Les marées sont toujours dangereuses pour les pêcheurs, même hors période de forts coefficients. Sept pêcheurs à pied l'ont appris à leurs dépends hier sur l’Île de Ré : ils se sont laissés surprendre par la remontée de l'eau alors que le coefficient n'était que de 47. Les sept personnes se trouvaient dans le Fier d'Ars, quand l'eau a commencé à remonter, ce qu'elle n'ont pas vu. Rapidement, elles se sont retrouvées sur un îlot : les forts courants les ont isolées du rivage. Mais à terre quelqu'un à tout vu, le témoin qui se trouve sur la digue appelle les secours. Le CROSS-Etel (centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage) déclenche l'intervention de la vedette 458 de la Société Nationale de Sauvetage en Mer.

Ils auraient pu être victime d'hypothermie ou mettre le pied sur une poche de vase mouvante - Jean-Luc Dupeux, bénévole de la SNSM sur l'ile de ré

Arrivés sur zone vers 18h25, les hommes de la SNSM s'aperçoivent que les pêcheurs à pied ont commencé a regagner le rivage. "Ils avaient de l'eau juqu'à la taille"indique Jean-Luc Dupeux, un des bénévoles de la SNSM sur l'ile de ré. Comme ils sont à proximité de la terre, ils refusent toute assistance. Les sauveteurs décident alors de suivre le groupe pour assurer sa sécurité : "ils auraient pu être victime d'hypothermie" explique Jean-luc Dupeux. "Ils auraient pu aussi mettre le pied sur une poche de vase mouvante, on ne peut pas le voir, et on se retrouve à perdre pied" ajoute-t-il. Les sept pêcheurs à pieds sont arrivés à bon port, vers 18h31. Une patrouille de pompiers les attentait, et s'est assuré qu'ils n'avaient pas besoin d'assistance médicale.

Bien regarder l'horaire de marées et rester vigilant

La mésaventure s'est bien terminée, mais elle illustre un des dangers de la pêche à pieds : l'eau remonte très vite et s'il n'est pas assez vigilant un pêcheur peut ne pas voir qu'il est en train de se faire encercler. Il faut être attentif à ce qui se passe autour de soi conseille Philippe Brieux, patron de la base de la sécurité civile en Charente-Maritime et pilote de l'hélicoptère Dragon 17. "Dès que quelqu'un à proximité commence à renter, il faut se poser la question de le suivre. Il n'y a pas d'autre conseil que la vigilance, et bien regarder les horaires de marées". Dragon 17, l'hélicoptère de la sécurité civile assure des vols de surveillance à la marée montante pour toutes les grandes marées.