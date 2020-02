Île de Ré : un cas de rage confirmé à Saint-Martin-de-Ré chez un chien

Un cas de rage sur un chien a été confirmé par la préfecture de Charente-Maritime, ce jeudi, à Saint-Martin-de-Ré. Il est beige avec des tâches blanches, un museau fin, et des oreilles tombantes. Dès lors, les chiens et chats sur cette commune doivent être tenus en laisse ou en cage.

C'est de ce type de chien, d'Afrique du Nord, beige avec des tâches blanches, un museau fin et des oreilles tombantes qu'il s'agit.

Saint-Martin-de-Ré, France

L’Institut Pasteur confirme, ce jeudi, un cas de rage chez un chien de type croisé détenu à Saint-Martin-de-Ré, sur l'Île de Ré. Ce jeune chien, beige avec des tâches blanches, un museau fin et des oreilles tombantes, typique des pays d’Afrique du Nord, avait l’habitude d’être promené par son propriétaire dans Saint-Martin-de-Ré ou dans les fossés des remparts de la ville, souvent accompagné d’une autre chienne de type croisé Sloughi.

Pour toute personne ou tout animal qui aurait été mordu, griffé, égratigné ou léché par ce chien entre le 17 janvier et le 3 février 2020 inclus, il est demandé de le signaler le plus rapidement possible, les informations nécessaires seront délivrées.

Pour rappel, la rage ne se transmet pas d’homme à homme et en cas de contact d’un autre animal avec le jeune chien, vous pouvez appeler le 05 46 68 60 15. En revanche, en cas de contact humain avec le jeune chien, il vous faut appeler le 0 809 400 004.

Les premières mesures prises

Ce sont en fait le changement brutal de comportement et une dégradation de l'état de santé du chien qui ont obligé à l'euthanasier. La chienne de type Sloughi a été placée en observation auprès d’un vétérinaire.

Une enquête est réalisée par la direction départementale de la protection des populations (DDPP) et l’Agence régionale de santé (ARS). Le but est de retrouver d’autres personnes ou d’autres carnivores (chiens, chats, furets, etc.) qui ont pu être en contact avec l’animal atteint de rage.

Un arrêté préfectoral pour Saint-Martin-de-Ré

En attendant les résultats de ces investigations, un arrêté préfectoral est pris ce vendredi. Il ne concerne que la commune de Saint-Martin-de-Ré et restreint les mouvements des chats et chiens qui doivent être tenus en laisse ou en caisse.

Recommandations importantes

Les propriétaires de carnivores (chiens, chats, furets, etc.) résidant à Saint-Martin-de-Ré ne doivent pas les laisser sortir librement sous peine d’être ramassés et mis systématiquement en fourrière et sous surveillance

Tout carnivore (chien, chat, furet, etc) ayant mordu ou griffé une personne doit être présenté à un vétérinaire par son propriétaire dans les 24 heures suivant la blessure. L’animal fait obligatoirement l’objet d’une surveillance sanitaire par un vétérinaire pendant 15 jours

Il ne faut pas manipuler les animaux sauvages ou errants surtout lorsqu’ils sont trouvés malades ou blessés

Il faut acheter tout animal de compagnie selon les circuits légaux afin d’éviter la réintroduction de la rage en France et limiter les risques pour soi-même ou les autres

En cas de morsure