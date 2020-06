Ile de Ré : un incendie endommage le centre provisoire de transfert des déchets du Bois-Plage

Sur l'Ile de Ré, les déchets sont rassemblés dans un centre de transfert au Bois-Plage. Ils sont ensuite envoyés vers le continent. Le centre a partiellement brûlé dans la nuit de dimanche à lundi. On ne connaît pas l'origine de ce feu pour l'instant. Le centre va continuer de fonctionner, car les dégâts ne sont pas très importants et ne touchent qu'une partie de la structure.

Une partie du toit endommagée

Dans cet incendie, la structure du bâtiment n'a pas été touchée. Une partie de la bâche qui sert de toit a été dégradée. En fonction des estimations, il faudra soit la réparer, soit la changer. Le centre ne va pourtant pas s'arrêter pour Lionel Quillet, le président de la communauté de communes de l'Ile de Ré. "On avait trois compartiments : un pour les cartons, l'autre pour le tri sélectif et puis les déchets ménagers. Là, les déchets ménagers ont brûlé donc il va falloir nettoyer et le remettre en état et faire les contrôles d'usage. On va déménager les cartons et on va pouvoir continuer le fonctionnement", assure-t-il. Il estime que les réparations seront terminées d'ici à juillet.

Un centre provisoire

Ce centre de transfert des déchets n'est que provisoire. Il permet d'attendre la reconstruction de l'ancien qui a été détruit par un incendie voila trois ans, le 6 octobre 2017. Les délais sont longs, car les normes environnementales sont exigeantes. La livraison devrait avoir lieu en 2022 ou 2023.

Le feu avait alors complètement détruit le centre de transfert des déchets.