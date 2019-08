Île de Ré : un motard de dix-sept ans décède dans un accident de la route

Un jeune homme de 17 ans est décédé ce dimanche midi sur l'Île de Ré. La victime à moto a percuté un camping-car. Cet accident a eu lieu sur la départementale 735 à Rivedoux. La circulation dans l'île est difficile et le pont a été totalement bloqué, impossible d'entrer et de sortir de l'île.

Rivedoux-Plage, France

Un motard est décédé ce dimanche matin dans un accident avec un camping-car. Le jeune homme de 17 ans circulait sur la route départementale 735 à Rivedoux sur l'île de Ré en Charente-Maritime. Les quatre passagers du camping-car sont sains et saufs. L'accident à mobilisé onze sapeurs-pompiers avec des ambulances et un véhicule de désincarcération. Le SMUR et les gendarmes sont également sur place. On ne connaît pas encore les circonstances du drame.

La circulation totalement bloquée

La circulation est complètement interrompue sur le pont de l'île de Ré et il y a aussi des difficultés pour rouler, en amont et aval du lieu de l'accident.