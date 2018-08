Une voiture a percuté un vélo très tôt ce matin à La Couarde: une jeune femme de 19 ans est entre la vie et la mort, et un jeune homme de 20 ans est sérieusement blessé.

La Couarde-sur-Mer, France

Un grave accident de la route ce matin sur l'Ile de Ré. Vers 5 heures 30, une voiture a percuté un vélo par l'arrière sur la départementale 735 sur la commune de la Couarde dans le sens La Couarde, Loix. Deux jeunes étaient sur le vélo, un homme et une jeune femme qui est entre la vie et la mort.

La jeune femme de 19 ans est actuellement en état de mort cérébrale, placée dans le coma à l'hôpital de Poitiers.

Il s'agit de deux travailleurs saisonniers du domaine en Ré, une résidence de la Couarde. La jeune femme de 19 ans est actuellement en état de mort cérébrale, placée dans le coma à l'hôpital de Poitiers. Le jeune homme a 20 ans, il souffre de multiples fractures, dont une au bras, mais son pronostique vital n'est pas engagé. Il est en ce moment à l’hôpital de la Rochelle.

Une expertise est en cours pour savoir s'il y avait ou non défaut d'éclairage du vélo

Les deux jeunes circulaient sur le bas côté de la route, juste devant l'établissement dans lequel ils travaillaient. La saisonnière étaient sur le porte bagage du vélo juste derrière. Une voiture les a percuté par l'arrière. Le conducteur ne les a pas vu, et selon lui, le vélo aurait fait une embardée juste devant son véhicule. Une expertise est en cours pour savoir s'il y avait ou non défaut d'éclairage du vélo, ce qui pourrait expliquer l'accident avec un manque de visibilité à cette heure. Un cycliste de 16 ans avait déjà perdu la vie au même endroit an Avril dernier.