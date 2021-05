Ille-et-Vilaine : 26 bars mis en demeure après les débordements, une fermeture administrative à Rennes

Le préfet Emmanuel Berthier avait promis des sanctions contre les bars n'ayant pas respecté les protocoles sanitaires lors du déconfinement du 19 mai. 26 bars en Ille-et-Vilaine ont été mis en demeure, dont quatre ce samedi 22 mai, et un bar rennais, rue Saint-Michel, s'est vu notifier une fermeture administrative.

Une majorité de bars rennais

Les mises en demeure concernent des établissements à Rennes, Dinard et Saint-Malo mais la majorité d'entre eux se situent dans le centre-ville rennais. Les débordements lors du déconfinement avaient provoqué de vives réactions. Plus de 300 personnes étaient encore présentes, place Sainte-Anne à Rennes, après le couvre-feu de 21 heures. La police avait du évacuer la place à l'aide de gaz lacrymogènes alors qu'un "feu de joie" avait été déclenché. Plus tôt, "la rue de la soif" était noire de monde, le protocole sanitaire, avec la distanciation sociale et la consommation assis à table, n'avait pas été respecté.

Au lendemain des débordements, Emmanuel Berthier avait rappelé que "les regroupements non autorisés d'aujourd'hui sont les clusters de demain. Il serait désolant, au moment où nous levons progressivement les restrictions, de compromettre le retour à la vie normale." De son côté, la police prévoit de nouveaux contrôles dans les prochains jours.